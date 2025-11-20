Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
La un an de la preluarea mandatului, administrațiile locale din Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac, conduse de primari social-democrați aflați la primul lor mandat, derulează o serie de proiecte de investiții menite să modernizeze infrastructura și să îmbunătățească nivelul de trai al comunităților.
În aceste comune au fost realizate ori sunt în derulare proiecte pentru extinderea utilităților, îmbunătățirea transportului, infrastructurii rutiere, dar și pentru dezvoltarea turismului și creșterea calității actului educațional.
”Scopul nostru este dezvoltarea județului Alba și a comunităților locale. Primarii social-democrați demonstrează că atunci când există seriozitate și implicare, iar cetățenii și interesele lor sunt puse pe primul loc, comunitățile locale sunt bine gospodărite și eficient administrate. Administrațiile locale conduse de PSD acționează cu grijă față de oameni, sunt orientate spre rezultate și spre dezvoltarea echilibrată a comunităților. Alături de colegii din PSD Alba, rămân un partener de încredere pentru toți cei care muncesc cu seriozitate și dedicare pentru binele comunităților locale”, a transmis consilierul județean Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba.
Gârda de Sus este o comună care se dezvoltă frumos
Primarul Călin Nicoară aduce schimbări vizibile în comuna Gârda de Sus, punând pe primul loc modernizarea infrastructurii și grija pentru oameni. Recent, a fost finalizat podul de la Strajă, peste râul Arieș, care leagă DN75 de satul Snide, iar drumurile locale au fost modernizate, inclusiv prin turnarea de covor asfaltic și întreținute cu utilaje proprii. În primul său an de mandat, comunitatea a beneficiat de reabilitarea Muzeului „Cătune. Izolați în România”, montarea de stații de încărcare pentru mașini electrice, achiziționarea unui microbuz electric pentru transportul elevilor, iar școala a beneficiat de îmbunătățiri. Toate acestea arată ce înseamnă o administrație social-democrată eficientă, dar și că atunci când există o implicare reală, comunitatea se dezvoltă.
La Poșaga de Jos, respectul față de cetățean este pe primul plan
Primarul social-democrat, Aurelia Popa, arată că și o comună de munte, cu resurse limitate, poate fi administrată eficient și cu grijă pentru oameni. Prin PNRR a fost implementată prima stație de încărcare pentru vehicule electrice – un beneficiu atât pentru turiști, cât și pentru localnicii care folosesc astfel de mijloace de transport. Un alt proiect important este digitalizarea serviciilor publice, realizată chiar în primul an de mandat. În această perioadă un accent important a fost pus pe proiectele importante pentru creșterea calității vieții oamenilor. Au fost reparate drumurile de hotar și mai multe drumuri din satele aparținătoare. Școala a primit sprijin pentru buna desfășurare a activităților educaționale.
Lucrările de cadastrare gratuită au continuat, iar rețeaua de apă a beneficiat de reparații. Iluminatul public a fost extins pe mai multe străzi din comună. Crescătorii de animale au fost ajutați să își valorifice munca în condiții cât mai bune.
Au fost create și facilități pentru localnici și turiști: la izvorul Tâmpăna a fost construită o troiță și un foișor care oferă un spațiu plăcut pentru relaxare și socializare. Totodată, recent, a avut loc o acțiune dedicată sănătății comunității: mai mulți medici, specializați în diverse specialități medicale, au oferit consultații gratuite localnicilor.
Comuna Albac e administrată cu responsabilitate și viziune
În primul an de mandat, primarul social-democrat Trif Marius Jan și echipa sa au realizat lucrări publice importante, multe dintre ele efectuate cu resurse și personal propriu al primăriei, ceea ce a permis utilizarea eficientă a fondurilor publice. Au fost reparate drumuri comunale, s-au executat lucrări de acoperire a sălii de sport, a fost modernizată rețeaua electrică, iar centrul civic al comunei a fost asfaltat. Liceul Tehnologic „Țara Moților” a beneficiat de dotări moderne pentru laboratoare și sălile de clasă. În plus, a fost amenajată o sală de fitness pentru tineri și întreaga comunitate. Totodată, primăria a oferit sprijin real proprietarilor de unități de cazare și crescătorilor de animale, iar activitatea dispensarului medical a fost susținută în mod constant.
Comunicat de presă,
PSD Alba
