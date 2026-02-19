Comunicat de presă | PSD a votat pentru construcția unui aqua park modern la Ocna Mureș și susține această investiție
PSD a votat pentru construcția unui aqua park modern la Ocna Mureș și susține această investiție
Consilierii județeni ai PSD au votat, în ședința de joi a Consiliul Județean Alba, proiectul de hotărâre care vizează începerea unei investiții importante pentru dezvoltarea orașului Ocna Mureș și a localităților din împrejurimi. Construcția unui aqua park modern înseamnă atât șansa locuitorilor de a beneficia de o facilitate modernă de agrement, cât și un impuls important pentru dezvoltarea turismului și a mediului de afaceri din zonă.
Proiectul de hotărâre adoptat astăzi prevede aprobarea documentației tehnice (faza DTAC și Proiect Tehnic), actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 ha și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic”.
Cu o valoare totală de aproximativ 21 de milioane de euro, proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de agrement din județul Alba, cu potențial mare de a transforma zona prin creșterea numărului de turiști și susținerea economiei locale.
Investiția presupune realizarea unui parc acvatic modern, cu bazine pentru adulți și copii, piscină cu valuri, bazine cu apă sărată și zonă de tobogane, spații interioare cu bazine și zonă SPA, vestiare și facilități moderne, restaurant, terase și zone de relaxare, alte amenajări și infrastructură completă de utilități.
Proiectul are ca obiectiv consolidarea profilului de stațiune balneo-climaterică și de agrement al orașului Ocna Mureș, contribuind la revitalizarea economică a întregii zone.
Amenajarea malului râului Mureș și realizarea parcului acvatic va valorifica potențialul natural al zonei și va consolida statutul orașului Ocna Mureș ca destinație turistică. PSD susține toate investițiile bune pentru oameni, care sunt capabile să genereze beneficii directe și indirecte pentru comunitățile locale. Vom continua să susținem investițiile care aduc dezvoltare, cresc nivelul de trai al oamenilor și generează locuri de muncă.
Comunicat de presă,
Grupul consilierilor PSD Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Primăria Mihalț: Anunț licitație publică închiriere imobil
Primăria Mihalț: Anunț licitație publică închiriere imobil Administrația publică din comuna Mihalț anunță licitație public pentru închirierea unui imobil. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Mihalț, CIF 4562338,localitatea Mihalț, Nr. 635, județul Alba, telefon/fax 0258718101, email: […]
Ordonanţa cu tăierile din administraţie, pusă în transparență de Ministerul Dezvoltării: Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală. Alte măsuri
Ordonanţa cu tăierile din administraţie, pusă în transparență de Ministerul Dezvoltării: Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală. Alte măsuri Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, 18 februarie 2026, pe pagina sa, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de Coaliție. Printre măsurile agreate […]
FOTO | Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin
Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 19 februarie 2026, a Consiliului Județean Alba se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Designul monocrom cu adâncime: Folosirea texturilor și tonurilor pentru a evita monotonia
Designul monocrom cu adâncime: Folosirea texturilor și tonurilor pentru a evita monotonia Un spațiu monocrom poate fi o declarație de...
ASTĂZI | Nicuşor Dan va participa, la inițiativa lui Donald Trump, la Consiliul pentru Pace organizat la Washington. România va avea statut de observator
Nicuşor Dan va participa, la inițiativa lui Donald Trump, la Consiliul pentru Pace organizat la Washington. România va avea statut...
Știrea Zilei
Consiliul Local Alba Iulia A APROBAT contractarea unui împrumut de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare
Consiliul Local Alba Iulia A APROBAT contractarea unui împrumut de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de...
VIDEO | Mai multe clădiri sunt demolate într-o comună de munte din Alba: Va fi amenajat un nou centru civic, cu parcări și un loc de agrement pentru copii
Mai multe clădiri sunt demolate într-o comună de munte din Alba: Va fi amenajat un nou centru civic Au început...
Curier Județean
ACCIDENT rutier la Sebeș, pe strada Dorin Pavel: Trei autoturisme implicate
ACCIDENT rutier la Sebeș pe strada Dorin Pavel: Trei autoturisme au fost implicate Un accident rutier a avut loc astăzi,...
Șofer din Mureș, cercetat de polițiștii din Alba: A fost prins la volanul unei mașini radiate din circulație, pe un drum din Alba Iulia
Șofer din Mureș, cercetat de polițiștii din Alba: A fost prins la volanul unei mașini radiate din circulație, pe un...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD a votat pentru construcția unui aqua park modern la Ocna Mureș și susține această investiție
PSD a votat pentru construcția unui aqua park modern la Ocna Mureș și susține această investiție Consilierii județeni ai PSD...
Primăria Mihalț: Anunț licitație publică închiriere imobil
Primăria Mihalț: Anunț licitație publică închiriere imobil Administrația publică din comuna Mihalț anunță licitație public pentru închirierea unui imobil. 1....
Opinii Comentarii
Mesaje de dragoste frumoase. Scurte declarații de iubire pentru ea și pentru el
Mesaje de dragoste frumoase • Scurte mesaje de iubire pentru el/ea soț(ie) • Declarații de dragoste emoționante Cele mai frumoase...
19 februarie: Ziua Națională Constantin Brâncuși. 150 de ani de la nașterea sculptorului
19 februarie: Ziua Națională Constantin Brâncuși. 150 de ani de la nașterea sculptorului Pe 19 februarie este marcată Ziua Națională...