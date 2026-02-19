Comunicat de presă | PSD a votat pentru construcția unui aqua park modern la Ocna Mureș și susține această investiție

PSD a votat pentru construcția unui aqua park modern la Ocna Mureș și susține această investiție

Consilierii județeni ai PSD au votat, în ședința de joi a Consiliul Județean Alba, proiectul de hotărâre care vizează începerea unei investiții importante pentru dezvoltarea orașului Ocna Mureș și a localităților din împrejurimi. Construcția unui aqua park modern înseamnă atât șansa locuitorilor de a beneficia de o facilitate modernă de agrement, cât și un impuls important pentru dezvoltarea turismului și a mediului de afaceri din zonă.

Proiectul de hotărâre adoptat astăzi prevede aprobarea documentației tehnice (faza DTAC și Proiect Tehnic), actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 ha și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic”.

Cu o valoare totală de aproximativ 21 de milioane de euro, proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de agrement din județul Alba, cu potențial mare de a transforma zona prin creșterea numărului de turiști și susținerea economiei locale.

Investiția presupune realizarea unui parc acvatic modern, cu bazine pentru adulți și copii, piscină cu valuri, bazine cu apă sărată și zonă de tobogane, spații interioare cu bazine și zonă SPA, vestiare și facilități moderne, restaurant, terase și zone de relaxare, alte amenajări și infrastructură completă de utilități.

Proiectul are ca obiectiv consolidarea profilului de stațiune balneo-climaterică și de agrement al orașului Ocna Mureș, contribuind la revitalizarea economică a întregii zone.

Amenajarea malului râului Mureș și realizarea parcului acvatic va valorifica potențialul natural al zonei și va consolida statutul orașului Ocna Mureș ca destinație turistică. PSD susține toate investițiile bune pentru oameni, care sunt capabile să genereze beneficii directe și indirecte pentru comunitățile locale. Vom continua să susținem investițiile care aduc dezvoltare, cresc nivelul de trai al oamenilor și generează locuri de muncă.

Comunicat de presă,

Grupul consilierilor PSD Alba

