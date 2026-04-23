Comunicat de presă | Investiții în oameni, educație, sănătate și infrastructură – amendamente ale PSD la bugetul județului

Împreună cu consilierii județeni ai PSD Alba, am inițiat și depus peste 20 de amendamente la proiectul de buget al județului pentru anul 2026, care vizează sprijinirea comunităților locale și a resursei umane, precum și investiții în modernizarea unor drumuri importante, în educație, sănătate și locuire.

Consiliul Județean dispune de fondurile necesare pentru susținerea investițiilor propuse de PSD și cerute de oameni, în condițiile în care doar excedentul bugetar se ridică la 33 de milioane de euro. O parte dintre amendamentele depuse împreună cu consilierii județeni ai PSD vor fi aprobate. Acestea răspund direct nevoilor oamenilor, iar pentru ele există banii necesari. În 2026, este inacceptabil să mai vorbim despre drumuri lăsate de izbeliște, lipsa apei curente în unele comunități pe perioade de secetă sau comunități fără acces la servicii medicale. Sprijinirea tinerilor, a performanței școlare și stoparea depopulării sunt, de asemenea, priorități majore asumate prin aceste amendamente.

Modernizarea drumului către Munții Șureanu rămâne o prioritate. Am subliniat în repetate rânduri importanța acestui proiect pentru dezvoltarea zonei. În lipsa unei finanțări consistente, propunem alocarea a 1 milion de lei pentru lucrări rapide de întreținere, menite să îmbunătățească accesul către pârtii și zona montană. Această investiție este esențială pentru valorificarea potențialului turistic al zonei, sprijinirea afacerilor locale și dezvoltarea comunităților de pe Valea Sebeșului.

Un alt amendament vizează constituirea unui fond de urgență din bugetul CJ Alba, destinat sprijinirii comunităților afectate de inundații, calamități sau alte situații neprevăzute. Exemplele din ultimii ani din Apuseni, din proximitatea municipiului Alba Iulia, din comunele de pe Valea Târnavelor și alte zone din județ, arată cât de necesar este un astfel de mecanism de intervenție rapidă.

De asemenea, propunem modernizarea mai multor stații de transport public, pentru a oferi condiții decente de așteptare atât în perioadele ploioase, cât și în zilele caniculare. PSD Alba a avut o preocupare constantă pentru îmbunătățirea transportului public de persoane, prin curse regulate, suplimentarea numărului de autobuze și instituirea unor noi trasee care să lege comunitățile din județ.

Un alt amendament vizează achiziția a trei ambulanțe noi pentru zona Munților Apuseni, unde numărul acestora este insuficient, aria de acoperire este extinsă, iar serviciile de urgență sunt limitate. O ambulanță poate face diferența între viață și moarte. De asemenea, tot în domeniul sănătății, propunem achiziția a două unități medicale mobile (autosanitare specializate) destinate screening-ului, prevenției și acordării consultațiilor de bază în zonele montane și în comunitățile rurale izolate.

Susținem performanța în sportul școlar. Recompensarea echipelor clasate pe locurile I, II și III la fazele județene, precum și a elevilor care au obținut locul I la sporturile individuale, în cadrul competițiilor sportive școlare organizate la nivel județean, prin Olimpiada Națională a Sportului Școlar, este un alt amendament. Recompensarea se va face prin acordarea de echipamente sportive necesare activităților școlare și competițiilor: mingi pentru diverse discipline, echipament sportiv (tricouri, șorturi, treninguri), precum și alte materiale necesare pregătirii și desfășurării competițiilor.

O altă investiție propusă vizează dezvoltarea infrastructurii de apă, prin construirea de noi bazine, în special în zonele rurale, unde apa este raționalizată zile la rând în perioadele de secetă. În lipsa acestor investiții, comunitățile rămân vulnerabile în fața efectelor schimbărilor climatice.

Patrimoniul nu este de vânzare. Propunem constituirea unui fond pentru exercitarea dreptului de preemțiune și achiziționarea monumentelor culturale scoase la vânzare sau licitație. Măsura vizează protejarea patrimoniului local, în contextul în care unele monumente valoroase riscă să fie înstrăinate.

Alt amendament vizează constituirea unui fond județean de cofinanțare pentru acordarea de micro-granturi (până la 50.000 lei/proiect) destinate tinerilor fermieri sub 35 de ani, pentru achiziția de utilaje, sisteme de irigații și echipamente de procesare. Măsura vine în sprijinul tinerilor din mediul rural, care se confruntă cu lipsa resurselor de start și migrația către străinătate, și completează fondurile europene prin reducerea poverii cofinanțării.

Constituirea unui fond județean de intervenție destinat cofinanțării proiectelor locale de reabilitare a locuințelor pentru persoane vârstnice singure și familii aflate sub pragul sărăciei, în vederea creșterii eficienței energetice prin izolare termică și înlocuirea sistemelor de încălzire deficitare, este un alt proiect al nostru.

Realizarea de parteneriate cu primăriile pentru modernizarea, reabilitarea și construcția unor drumuri importante sunt alte inițiative. De asemenea, amendamentele vizează inclusiv construcția modernizarea de dispensare medicale, extinderea rețelelor de apă și canalizare și a altor servicii de bază.

Acestea sunt o parte dintre amendamentele depuse de PSD asupra bugetului pe anul 2026 care va fi adoptat în ședința Consiliului Județean din 28 aprilie.

Corneliu Mureșan,

Președinte PSD Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI