Tânăr, în vârstă de 18 ani, din județul Alba, cercetat de polițiști: A condus un autoturism neînmatriculat pe DJ 106B și s-a ales cu dosar penal

Un tânăr de 18 ani din județul Alba este cercetat penal după ce a fost oprit de polițiști, pe DJ 106B, în localitatea Țapu, la volanul unui autoturism care nu era înmatriculat sau înregistrat.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 22 aprilie a.c., în jurul orei 17:30, pe raza localității Țapu, polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au oprit pentru control un autoturism condus pe DJ 106B, de către un tânăr, în vârstă de 18 ani, din județul Alba.

Din verificările efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că autoturismul condus de către tânărul în cauză nu este înmatriculat sau înregistrat.

Astfel, la nivelul Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

