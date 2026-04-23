Curier Județean

SCANDAL pe o stradă din Alba Iulia: Bărbat de 50 de ani, REȚINUT de polițiști după ce a bătut la beție o persoană pe bulevardul Revoluției 1989 din municipiu

Ioana Oprean

SCANDAL pe o stradă din Alba Iulia: Bărbat de 50 de ani, REȚINUT de polițiști după ce a bătut la beție o persoană pe bulevardul Revoluției 1989 din municipiu

Un bărbat de 50 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a bătut la beție un bărbat pe bulevardul Revoluției 1989 din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 aprilie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 18.40, bărbatul de 50 de ani, în timp ce se afla pe bulevardul Revoluției 1989, din municipiul Alba Iulia, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din Alba Iulia, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii.

În urma agresiunii, bărbatul de 49 de ani a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Bărbatul de 50 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

