Comunicat de presă: Finalizarea proiectului „Achiziție tehnologie inovativă în laboratorul de tehnică dentară al SC ORAL DESIGN ALBA SRL”

Comunicat de presă

Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

ORAL DESIGN ALBA SRL, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. B-dul Revolutiei 1989, nr. 23A, etaj 4, judeţul Alba, anunta finalizarea implementarii proiectului “Achizitie tehnologie inovativa in laboratorul de tehnica dentara al SC ORAL DESIGN ALBA SRL“, având cod SMIS 134515, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrației in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Centru, in calitate de Organismul intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.178.793,52 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 940.678,83 lei.

Proiectul s-a implementat pe o durată de 32 luni, în municipiul Alba Iulia, str. B-dul Revolutiei 1989, nr. 23A, etaj 4, judeţul Alba, începând cu data de 01.05.2019 până în 31.12.2021.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea capacitatii de productie si a competitivitatii societatii ORAL DESIGN ALBA SRL, prin achizitia de tehnologie de ultima generatie care sa permita pozitionarea laboratorului de tehnica dentara al societatii top 3 laboratoare de tehnica dentara din municipiul Alba Iulia.

Obiectivul specific este modernizarea laboratorului de tehnica dentara prin achizitia de tehnologie inovativa reprezentata de 21 echipamente moderne si software pentru tehnica dentara.

Investitia are un impact favorabil la nivel local si regional asupra dezvoltarii generale a afacerilor din domeniul sanatatii dentare, precum si social prin crearea a 5 locuri noi de munca, din care unul destinat pentru o persoana apartinand unei categorii defavorizate.

ORAL DESIGN ALBA SRL

municipiul Alba Iulia, str. B-dul Revolutiei 1989, nr. 23A, etaj 4, judeţul Alba, telefon: 0740686323,

e-mail: [email protected], persoana de contact: Darius Antoniu Andrea