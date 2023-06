Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR: PNL și PSD își predau ștafeta incompetenței. Ciucă lasă locul lui Ciolacu, după un mandat eșuat și dezastruos pentru români

Comunicat de presă| Clement Negruț, Președinte PMP Alba: Reindustrializarea și Securitatea Energetică, prioritățile României

Pentru PMP industrializarea României și Securitatea Energetică sunt priorități zero, România trebuie să iasă din zona critică în care se află, țară producătoare de materie primă folosită în industriile din alte state ceea ce înseamnă că aportul de plus valoare este al altora.

Reindustrializarea trebuie să devină politică publică națională, trebuie asigurată legislația necesară, este nevoie de predictibilitate, o platformă de manifestare justă și corectă pentru investitorii privați, trebuie încurajat și susținut capitalul privat românesc. Pentru asta este nevoie de o gândire de viitor cu obiective precise pe termen mediu și lung. Va trebui să ne axăm pe industrii punctuale în funcție de resurse dar e necesar să gândim și o refacere a industriei mari, lanțuri industriale și servicii adiacente.

Considerăm că patru sectoare industriale pot să fie promotoare a industrializării României pe termen mediu. Acestea sunt :

1.Industria alimentara, corelată cu o strategie națională de redresare a agriculturii

2. Industria chimică-industrie care încă mai respiră în țara noastră prin câteva obiective industriale

3. Industria componentelor electronice și IT

4. Industria extractivă și de prelucrare a substanțelor minerale utile(minereuri).

Rolul statului în această strategie este de a fi garantul sprijinirii corecte al procesului de industrializare, de sprijin financiar pe anumite segmente, pregătirea forței de muncă și implicarea activă în protejarea mediului.

Reindustrializarea României este pentru PMP o necesitate dacă privim la faptul că industria României este aproape inexistentă, dar este și o oportunitate generată de situația geopolitică actuală și prin faptul că avem toate resursele de materie primă.

Este momentul să ieșim de sub tutela mai mult decât copleșitoare a monopolurilor externe, trebuie să ne manifestăm ca o țară care are de toate și poate folosi oricând resursele pe care le are.

Însăși Uniunea Europeană și-a resetat politicile de dezvoltare economică și totodată garantează dreptul fiecărui stat de a-și asigura propria dezvoltare economică pe baza resurselor de care dispune, bineînțeles cu respectarea tuturor normelor legislative comunitare.

Nu putem vorbi despre o relansare a industriei românești fără asigurarea capabilității energetice. În acest context PMP consideră că trebuie asigurată securitatea energetică a României printr-o strategie bazată pe utilizarea tuturor resurselor de care dispunem.

Securitate Energetică este o componentă de bază a Strategiei Naționale de Apărare dar de aproape 20 de ani a rămas doar o pură teorie fără a avea suportul legislativ.

Pentru PMP Securitatea Energetică este un obiectiv major, este de neacceptat ca noi să fim importatori de energie, dar din nefericire am cedat o parte din suveranitatea energetică și am devenit dependenți de alți jucători pe piața de energie.

Securitate Energetică poate fi însăși o condiție a existenței statului român, dependența de companiile străine care dețin monopolul în industria energetică românească poate deveni o amenințare la adresa siguranței naționale și o presiune enormă care apasă asupra sistemului economic dar și asupra populației.

România deține resursele necesare pentru a-și asigura independența energetică, avem una dintre cele mai dezvoltate rețele hidrografice, suficiente resurse de petrol și gaze dar și condiții pentru a obține energie din surse regenerabile.

Ce ne lipsește? Este nevoie de curaj, de responsabilitate și asumare, este nevoie de oameni onești care să țină la această țară. Partidul Mișcarea Populară este pregătit pentru a implementa acestea două obiective majore, credem că România poate să fie o țară prosperă, independentă industrial și energetic într-o Uniune Europeană dezvoltată și unită.

Președinte PMP Alba

Clement Negruț