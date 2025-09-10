Comunicat de presă – 10 septembrie 2025: Stadiul lucrărilor de construire și reabilitare a stațiilor de epurare și tratare a apei în Abrud, Baia de Arieș, Zlatna și Mihoiești

Comunicat de presă

10.09.2025

Stadiul lucrărilor de construire și reabilitare a stațiilor de epurare și tratare a apei în Abrud, Baia de Arieș, Zlatna și Mihoiești

Contractul de lucrări AB3-CL7 „Stații de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieș și reabilitare Stații de tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești” face parte din proiectul regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020-ETAPA II”, SMIS 319094, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 si Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027. Contractul are o valoare de 46.147.454,02 lei fără TVA și este executat de Asocierea DIMEX 2000 COMPANY S.R.L – IMSAT S.A., în calitate de antreprenor. în prezent, contractul de lucrări înregistrează un progres fizic general de 46,25%.

Contractul este de tip proiectare și execuție și vizează realizarea următoarelor investiții în zona montană a județului Alba:

Construcția Stației de Epurare a Apelor Uzate Abrud, care va fi dotată cu o hală de epurare mecanică modernă, o cameră de distribuție pentru treapta biologică și o stație de pompare a apei tehnologice. De asemenea, sunt prevăzute un colector și o gura de descărcare pentru efluent, precum și lucrări esențiale de racordare la energie electrică, rețele în incintă, generator de rezervă și sistem SCADA pentru monitorizarea și controlul proceselor. Amenajările terenului, dotările tehnice și instruirea personalului vor completa funcționalitatea acestei investiții.

Construcția Stației de Epurare a Apelor Uzate Baia de Arieș, care va beneficia de o hală de epurare mecanică și de o cameră de distribuție pentru treapta biologică, precum și de o stație de pompare a apei tehnologice. Obiectivul va include, de asemenea, un colector și o gura de descărcare pentru efluent, un sistem de alimentare cu energie electrică, rețele tehnologice, generator electric, sistem SCADA, dotări specifice și lucrări de instruire a personalului, asigurând astfel o operare eficientă și sigură.

La Stația de Tratare a Apei Potabile Zlatna va fi reabilitată clădirea de tratare a apei, completată cu cămine pentru debitmetru și monitorizarea parametrilor de calitate. Vor fi realizate rezervoare noi pentru înmagazinarea apei potabile, un bazin de retenție a apei de spălare, un cămin debitmetru recirculare a apei și un îngroșător de nămol, împreună cu un bazin tampon pentru stocare. Clădirea administrativă, rețelele și sistemele de automatizare SCADA vor asigura o funcționare modernă și sigură.

Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Potabile Mihoiești va include clădirea destinată proceselor de coagulare-floculare-sedimentare, stația de filtre reabilitată și un nou rezervor de apă filtrată. Tot aici vor fi construite un pavilion administrativ și stația de pompare aferentă, o stație de reactivi, cămine tehnologice pe conducta de apă tratată și un bazin de retenție pentru apa de spălare. îngroșătorul de nămol și bazinul tampon, împreună cu noul rezervor de înmagazinare pentru Câmpeni, rețelele în incintă și sistemul SCADA vor contribui la creșterea eficienței procesului de tratare și la garantarea calității apei potabile livrate populației.

Implementarea contractului AB3-CL7 contribuie în mod esențial la modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din zona montană a județului Alba, prin asigurarea unui serviciu de alimentare cu apă potabilă sigură și de calitate, conform standardelor europene, precum și prin crearea unor sisteme moderne și eficiente de colectare și epurare a apelor uzate, menite să reducă impactul asupra mediului, să protejeze resursele de apă și să îmbunătățească în mod direct condițiile de viață și sănătatea locuitorilor din comunitățile deservite.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (etapa I) și din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (etapa II).

