UPDATE FOTO | Coliziune între două mașini la Vințu de Jos. Intervin echipajele de prim ajutor ISU

acum 36 de minute

Un accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp, pe raza localității Vințu de Jos. La fața locului intervin mai multe echipaje ISU

Conform primelor date, două autoturisme au intrat într-o coliziune violentă. Conform martorilor, accidentul s-a produs din cauza neacordării de prioritate.

Din fericire, în urma impactului, nici o persoană nu a suferit răni grave. La fața locului au intervenmit deja mai multe echipaje de prim ajutor: o autospecială de singere cu apă și spumă, un echipja de prim ajutor SMURD și două ambulanțe SAJ.

