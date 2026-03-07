Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia a primit titulatura de „colegiu de antreprenoriat”

22 de licee și colegii naționale din România au dobândit titulatura de „colegiu de antreprenoriat”, a anunțat vineri, 6 martie 2026, Consiliul Național al IMM-urilor din România.

Între liceele și colegiile naționale amintite se regăsește și Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia.

„Este un prim pas semnificativ dintr-un demers mai amplu menit să integreze antreprenoriatul printre opțiunile concrete de carieră, promovate în sistemul de educație românesc. Proiectul este implementat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), în parteneriat cu IMM România, Ministerul Educației și Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE)”, a precizat Consiliul Național al IMM-urilor din România.

„România are nevoie de antreprenori iar IMM România consideră că o schimbare importantă începe încă de pe bancile școlii. Tocmai de aceea, organizația s-a alăturat cu entuziasm acestui program național dedicat sprijinirii și pregătirii tinerilor pentru viața antreprenorială reală, în care aceștia pot învăța despre curaj, risc asumat, viziune și inițiativă. Titlul de colegiu de antreprenoriat este primul pas și, în același timp, o promisiune pe care o facem că vom reveni în aceste colegii cu instrumente și programe care să ii ajute concret pe tinerii care văd în antreprenoriat o opțiune de carieră”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

Printre criteriile care au stat la baza alocării distincției de Colegiu de Antreprenoriat s-a aflat și existența și încurajarea la nivelul respectivelor unități de învățământ a firmelor de exercițiu – întreprinderi simulate în care elevii reproduc toate procesele unei companii reale, de la tranzacții și marketing până la contabilitate, fără a utiliza bani sau mărfuri adevărate.

Implementarea firmelor de exercițiu în cadrul noilor „Colegii de Antreprenoriat” reprezintă maimult decât o metodă didactică, este un catalizator de transformare structurală a învățământului românesc. Din punct de vedere strategic, aceste entități funcționează ca veritabile laboratoare de inovație educațională, unde teoria economică este „tradusă” în decizii concrete, gestionare de resurse și asumare de riscuri calculate, oferind elevilor un spațiu sigur pentru a greși și a învăța înainte de intrarea pe piața reală, au mai afirmat reprezentanții Consiliul Național al IMM-urilor din România.

