Coaliție PSD-PNL într-o comună din Alba. Puterea și Opoziția și-au unit forțele pentru demiterea unui viceprimar

Alianțele din Capitală nu se potrivesc cu cele din provincie unde mai sunt situații în care o parte dintre aleșii Puterii își unesc forțele cu cei ai Opoziției pentru a ”mazili” câte un coleg incomod. Asta s-a întâmplat și în comuna Lupșa, unde viceprimarul ALDE Radu Penciu a fost demis printr-o hotărâre adoptată cu votul consilierilor locali PSD și PNL.

”Totul a fost făcut mișelește, înainte cu 15 minute de intrarea în ședința ordinară a Consiliului Local Lupșa. S-a înregistrat atât proiectul de hotărâre, cât și expunerea de motive cu 15 – 20 de minute înainte de ședință, deși legea spune foarte clar că suplimentarea ordinii de zi se face cu un motiv bine întemeiat sau dacă este o urgență. Nu cred că demiterea mea a fost o urgență pentru comuna Lupșa, pentru cetățeni, fiindcă ei sunt prioritari în această comună. În expunerea de motive a fost invocat un articol care spune că eu nu am respectat Constituția și nu am respectat interesele cetățeanului sau ale UAT Lupșa. Vreau să vă spun că de la începutul mandatului meu, domnul primar (n.r. PSD) a făcut orice demers pentru a-mi opri exercitarea atribuțiilor de serviciu. Deși de multe ori am adus la cunoștința consiliului local, domnului primar, prin adrese scrise, că nu este normal și consider că este un abuz” , a spus viceprimarul demis la Radio Unirea FM.

Concret, potrivit acestuia, a fost împiedicat sistematic să-și îndeplinească atribuțiile de coordonator al Compartimentului Drumuri și Poduri deoarece angajații acceptau dispoziții numai din partea primarului. A solicitat ca, în acest caz, să-i fie atribuit alt compartiment pe care să-l gestioneze, însă a fost refuzat și, în schimb, a fost demis din funcția de viceprimar printr-o hotărâre de consiliu pe care o consideră ilegală, cu o expunere de motive întocmită de consilierii locali.

Prezenți la emisiunea de la postul de radio local, atât președintele ALDE Alba Ioan Lazăr, cât și vicepreședintele Dacian Herlea au declarat că din punctul lor de vedere s-a încălcat legea prin supunerea la vot a proiectului de hotărâre pentru demiterea viceprimarului și au anunțat că vor contesta în instanță respectivul document administrativ.

În ceea ce privește actul politic – înțelegerea între PSD și PNL – pentru adoptarea hotărârii, Ioan Lazăr a declarat: ”Nu este primul caz în care colegii de guvernare sunt trădători. Au trădat din prima clipă! Imediat după alegerile locale, această coaliție a funcționat în mai multe localități din județ. Aș menționa: Baia de Arieș, unde ALDE a avut 5 consilieri, PSD – 2 și au pus ei viceprimar; comuna Valea Lungă, cu 5 consilieri ALDE și PSD – 2, au pus ei viceprimar, cu colegii lor din FSN; comuna Șibot, la fel, și alte mici alianțe. Atunci am crezut că cel care se face vinovat de aceste «combinații» se numește Ioan Florea. Dar și după excluderea lui Florea din partid aceste combinații continuă, și încă mai abitir.

În urmă cu ceva timp, eu l-am informat pe președintele PSD Alba, Ioan Dîrzu, despre ce vor să facă colegii noștri de guvernare de la Lupșa. Acolo, primarul pesedist, care are probleme cu justiția, acum a mai prins ceva curaj văzând că au fost aprobate noile legi ale justiției. Eu susțin în totalitate aceste legi, dar asta nu înseamnă ca primarul de la Lupșa să abuzeze din nou de aceste legi. L-am informat pe președintele Dîrzu că primarul PSD din Lupșa împreună cu consilierii liberali vor să-l schimbe pe viceprimarul ALDE, Radu Penciu. Președintele Dîrzu m-a asigurat că nu o să se întâmple acest lucru. Eu zic că vor să scape de concurență, pentru că viceprimarul de la Lupșa este un om foarte energic, pentru interesul cetățenilor din comună. Îi asigur pe domnii Dumitrel și Dîrzu că Radu Penciu va câștiga primăria la alegerile viitoare, indiferent ce vor face dânșii. Radu Penciu va fi primar, după următoarele alegeri, în comuna Lupșa”.

Președintele ALDE Alba a mai precizat că, în opinia sa conducerea centrală a PSD nu are cunoștință de ”manevrele” pe care liderul social-democrat din Alba le face în teritoriu: ”Refuz să cred că cei din conducerea PSD București știu ce se întâmplă în Alba. Îi asigur că atâta timp cât FSN funcționează în județul Alba, nu vor avea niciodată nici primar de municipiu, nici președinte la consiliul județean și vor rămâne niște milogi, cu mâna întinsă la Hava și Dumitrel”, a concluzionat Lazăr.

