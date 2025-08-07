Cine sunt de fapt „puturoșii” din Poșta Română? „În spatele limbajului vulgar şi al autoaprecierii nejustificate se ascund fapte de o gravitate juridică la limita penalului”
Cine sunt de fapt „puturoșii” din Poșta Română? „În spatele limbajului vulgar şi al autoaprecierii nejustificate se ascund fapte de o gravitate juridică la limita penalului”
Directorul general al Companiei Naţionale „Poşta Română”, Valentin Ştefan, a declarat, luni, 4 august 2025, într-o conferinţă de presă, că reducerea aparatului administrativ, a cheltuielilor de activitate şi faptul că a reuşit să-i pună la treabă pe „puturoşii” din sindicat au reprezentat un mare câştig, iar la ora actuală Poşta Română nu se mai chinuie să supravieţuiască.
A acuza de incompetenţă salariaţii de la Poşta Română în timp ce şefii instituţiei se laudă cu profit realizat prin munca grea a factorilor poştali este nu doar ipocrizie, ci o ofensă adusă bunului simţ, dar şi o formă de populism managerial periculos pentru orice instituţie a statului, consideră preşedintele Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România (SLPR), Florin Daniel Gheorghiu.
„Care este „puturosul” care, în ciuda salariului minim, duce în spate peste 20.000 de paşi pe zi pentru a livra trimiteri poştale, pensii, decizii de recalculare, carduri de energie şi notificări oficiale? Cine sunt „puturoşii” care au rămas pe teren în pandemie, în viscol şi în caniculă, când alţii lucrau „de la distanţă” si erau consideraţi eroi?
Sau poate consideraţi „puturoşi” liderii sindicali care au câştigat în instanţă, prin hotărâri definitive, dreptul membrilor pe care dumneavoastră personal continuaţi să îl ignoraţi în mod ilegal? Domnule Valentin Ştefan, vă informăm – deşi ar fi trebuit să ştiţi deja – că peste 50% din veniturile Poştei Române provin din contracte directe cu statul român (cât a câştigat CNPR SA din contractul cu MIPE?).
A ne acuza de incompetenţă în timp ce vă lăudaţi cu un profit care stă pe umerii unor servicii sociale distribuite prin munca grea a factorilor poştali este nu doar un gest de ipocrizie managerială, ci şi o ofensă adusă bunului simţ”, afirmă Florin Daniel Gheorghiu, într-un punct de vedere transmis Agerpres.
„În spatele limbajului vulgar şi al autoaprecierii nejustificate se ascund fapte de o gravitate juridică la limita penalului, printre care: refuzul de a aplica hotărâri judecătoreşti definitive; nerespectarea Legii Dialogului social nr. 367/2022; desconsiderarea flagrantă a Contractului Colectiv de Muncă, transformat într-o simplă hârtie ignorată de conducere, prin refuzul sistematic şi cinic de a acorda drepturi legale precum gratificaţia la pensionare; încheierea în perioada 2019 a unui contract în defavoarea Poştei Române, respectiv contractul de citiri contoare, încheiat în anul 2019 de către fostul director general al CNPR SA Mircea Tudosie, care, în prezent, este preşedinte de sindicat (lupul paznic la oi) la sindicatul directorilor (SNPC), agreat de actuala conducere a instituţiei”, mai spune Florin Daniel Gheorghiu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Un nou trend periculos pe TikTok, pentru un somn odihnitor: ”Acoperiţi-vă gura cu bandă adezivă pentru a dormi bine” și alte trucuri „ridicole” recomandate de influenceri. Avertismentul specialiștilor
Un nou trend periculos a apărut pe TikTok. Influencerii recomandă să vă ”acoperiţi gura cu bandă adezivă pentru a dormi bine” și alte trucuri „ridicole”. Avertismentul specialiștilor Influencerii specializaţi în „sleepmaxxing” recomandă pe TikTok trucuri ”ridicole”precum bandă adezivă pe gură sau kiwi pentru somn odihnitor, dar experții atrag atenția că aceste metode nu se bazează […]
Subvenții strategice UE pentru agricultură și silvicultură. Cine va avea dreptul, în ce condiții și de când se aplică
Subvenții strategice UE pentru silvicultură și agricultură. Cine va avea dreptul, în ce condiții și de când se aplică Începând cu anul 2028, Uniunea Europeană lansează o nouă linie de finanțare pentru fermieri, crescători de animale și proprietari de păduri, care va susține investițiile în agricultură și silvicultură, cu accent pe adaptarea la schimbările climatice, […]
Patronii care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea
Patronii din România care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea ANAF atenționează asupra unei practici des întâlnite în rândul patronilor, și anume trecerea cheltuielilor personale pe firmă. De la vacanțe și haine, până la electrocasnice sau produse cosmetice, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Un nou trend periculos pe TikTok, pentru un somn odihnitor: ”Acoperiţi-vă gura cu bandă adezivă pentru a dormi bine” și alte trucuri „ridicole” recomandate de influenceri. Avertismentul specialiștilor
Un nou trend periculos a apărut pe TikTok. Influencerii recomandă să vă ”acoperiţi gura cu bandă adezivă pentru a dormi...
Subvenții strategice UE pentru agricultură și silvicultură. Cine va avea dreptul, în ce condiții și de când se aplică
Subvenții strategice UE pentru silvicultură și agricultură. Cine va avea dreptul, în ce condiții și de când se aplică Începând...
Știrea Zilei
Tragedie în localitatea Cârța din județul Sibiu! Un bărbat și un copil de 9 ani, electrocutați la piscină
Tragedie în localitatea Cârța, județul Sibiu! Mai multe ambulanțe, dar și două elicopetere SMURD intervind de urgență după ce un...
Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au emis de urgență un ordin de protecție
Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au...
Curier Județean
Un bărbat de 31 de ani, din Timiș, a făcut scandal în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia: Au intervenit jandarmii
Un bărbat de 31 de ani, din Timiș, a făcut scandal în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia Joi,...
VIDEO | PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști. Amenzi de peste 9.500 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite
PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani,...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau Probejenia
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau...