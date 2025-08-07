Cine sunt de fapt „puturoșii” din Poșta Română? „În spatele limbajului vulgar şi al autoaprecierii nejustificate se ascund fapte de o gravitate juridică la limita penalului”

Directorul general al Companiei Naţionale „Poşta Română”, Valentin Ştefan, a declarat, luni, 4 august 2025, într-o conferinţă de presă, că reducerea aparatului administrativ, a cheltuielilor de activitate şi faptul că a reuşit să-i pună la treabă pe „puturoşii” din sindicat au reprezentat un mare câştig, iar la ora actuală Poşta Română nu se mai chinuie să supravieţuiască.

A acuza de incompetenţă salariaţii de la Poşta Română în timp ce şefii instituţiei se laudă cu profit realizat prin munca grea a factorilor poştali este nu doar ipocrizie, ci o ofensă adusă bunului simţ, dar şi o formă de populism managerial periculos pentru orice instituţie a statului, consideră preşedintele Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România (SLPR), Florin Daniel Gheorghiu.

„Care este „puturosul” care, în ciuda salariului minim, duce în spate peste 20.000 de paşi pe zi pentru a livra trimiteri poştale, pensii, decizii de recalculare, carduri de energie şi notificări oficiale? Cine sunt „puturoşii” care au rămas pe teren în pandemie, în viscol şi în caniculă, când alţii lucrau „de la distanţă” si erau consideraţi eroi?

Sau poate consideraţi „puturoşi” liderii sindicali care au câştigat în instanţă, prin hotărâri definitive, dreptul membrilor pe care dumneavoastră personal continuaţi să îl ignoraţi în mod ilegal? Domnule Valentin Ştefan, vă informăm – deşi ar fi trebuit să ştiţi deja – că peste 50% din veniturile Poştei Române provin din contracte directe cu statul român (cât a câştigat CNPR SA din contractul cu MIPE?).

A ne acuza de incompetenţă în timp ce vă lăudaţi cu un profit care stă pe umerii unor servicii sociale distribuite prin munca grea a factorilor poştali este nu doar un gest de ipocrizie managerială, ci şi o ofensă adusă bunului simţ”, afirmă Florin Daniel Gheorghiu, într-un punct de vedere transmis Agerpres.

„În spatele limbajului vulgar şi al autoaprecierii nejustificate se ascund fapte de o gravitate juridică la limita penalului, printre care: refuzul de a aplica hotărâri judecătoreşti definitive; nerespectarea Legii Dialogului social nr. 367/2022; desconsiderarea flagrantă a Contractului Colectiv de Muncă, transformat într-o simplă hârtie ignorată de conducere, prin refuzul sistematic şi cinic de a acorda drepturi legale precum gratificaţia la pensionare; încheierea în perioada 2019 a unui contract în defavoarea Poştei Române, respectiv contractul de citiri contoare, încheiat în anul 2019 de către fostul director general al CNPR SA Mircea Tudosie, care, în prezent, este preşedinte de sindicat (lupul paznic la oi) la sindicatul directorilor (SNPC), agreat de actuala conducere a instituţiei”, mai spune Florin Daniel Gheorghiu.

