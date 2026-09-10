Ce perioadă se ia în calcul la pensie în 2026, dar nu aduce puncte de stabilitate. Când se face excepție de la lege

Perioada petrecută în concediu pentru creșterea copiilor pot conta atunci când se stabilește dreptul la pensie, însă nu toate aceste perioade sunt tratate la fel. Data la care părintele a beneficiat de concediu este esențială, deoarece legislația face diferența între perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele dintre 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006 și cele ulterioare datei de 1 ianuarie 2006.

Una dintre regulile importante îi privește pe părinții care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului după 1 ianuarie 2006. Această perioadă poate fi luată în calcul pentru îndeplinirea stagiului minim și a celui complet de cotizare contributiv necesare pensionării, chiar dacă nu reprezintă propriu-zis o perioadă contributivă. În schimb, ea nu generează puncte de stabilitate.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a explicat modul în care sunt valorificate aceste perioade, iar diferențele pot deveni importante mai ales pentru persoanele care se apropie de momentul pensionării.

Concediul de creștere a copilului după 2006 contează la stagiul necesar pensionării

Pentru concediile de creștere a copilului efectuate după 1 ianuarie 2006 există o regulă specială. Perioada este considerată stagiu de cotizare asimilat, deoarece pentru acest interval nu s-au datorat contribuții de asigurări sociale.

Cu toate acestea, legea stabilește o excepție importantă. Perioada respectivă este luată în considerare atunci când se verifică dacă o persoană îndeplinește stagiul minim de cotizare contributiv și stagiul complet de cotizare contributiv necesar pentru acordarea drepturilor de pensie.

Practic, anii petrecuți în concediu pentru creșterea copilului după începutul anului 2006 pot ajuta un părinte să atingă pragul de vechime necesar pensionării.

Există însă o limită importantă. Potrivit precizărilor CNPP, această perioadă nu este luată în calcul la acordarea punctelor de stabilitate.

De ce nu se acordă puncte de stabilitate pentru această perioadă

Punctele de stabilitate introduse de actuala legislație a pensiilor recompensează perioadele contributive care depășesc 25 de ani. Cu cât o persoană acumulează mai mulți ani contributivi peste acest prag, cu atât poate primi mai multe puncte de stabilitate, care influențează cuantumul pensiei.

Concediul pentru creșterea copilului de după 1 ianuarie 2006 are însă statutul de perioadă asimilată. Chiar dacă, prin excepție, este recunoscut atunci când se calculează stagiul minim și complet necesar pensionării, acest lucru nu îl transformă într-o perioadă contributivă pentru acordarea punctelor de stabilitate.

Prin urmare, trebuie făcută diferența între două aspecte: îndeplinirea condițiilor de stagiu pentru a putea obține pensia și acumularea punctelor de stabilitate care pot majora valoarea acesteia.

Astfel, o persoană poate avea perioada de concediu pentru creșterea copilului recunoscută pentru îndeplinirea stagiului necesar pensionării, fără ca aceiași ani să îi aducă și puncte de stabilitate.

Reguli diferite pentru concediile dintre 2001 și 2006

Situația este diferită pentru părinții care au beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului în intervalul 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006.

Potrivit explicațiilor Casei Județene de Pensii Alba, această perioadă reprezintă stagiu de cotizare asimilat, și nu stagiu contributiv. În acei ani, indemnizația pentru creșterea copilului era suportată din bugetul asigurărilor sociale, însă pentru ea nu se datorau contribuții de asigurări sociale.

Consecințele sunt mai importante decât în cazul concediilor de după 2006. Perioada dintre 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006 nu este luată în considerare la stabilirea stagiului minim de cotizare contributiv și nici la stabilirea stagiului complet de cotizare contributiv necesar acordării drepturilor de pensie.

De asemenea, perioada respectivă nu este luată în calcul pentru acordarea punctelor de stabilitate.

Asta nu înseamnă că intervalul este eliminat complet din istoricul persoanei. Este recunoscut drept perioadă asimilată, însă nu are aceleași efecte precum anii pentru care au fost achitate contribuții la sistemul public de pensii.

Ce se întâmplă cu părinții care au stat acasă cu copilul înainte de aprilie 2001

O altă regulă se aplică pentru concediile de îngrijire a copilului efectuate înainte de 1 aprilie 2001. În acest caz, situația este mai favorabilă din perspectiva stagiului contributiv.

Perioadele de concediu acordate potrivit legislației valabile la acel moment, inclusiv în baza Decretului-Lege nr. 31/1990 și a Legii nr. 120/1997, constituie vechime în muncă și stagiu de cotizare contributiv.

Diferența față de perioadele ulterioare este, așadar, esențială. Înainte de 1 aprilie 2001 vorbim despre vechime în muncă și stagiu contributiv, în timp ce pentru anumite perioade ulterioare concediul pentru creșterea copilului este încadrat drept stagiu asimilat.

Pentru cine se apropie de pensionare, anul în care a fost efectuat concediul pentru creșterea copilului poate avea astfel consecințe directe asupra stabilirii stagiului.

Cele trei perioade pe care trebuie să le diferențiezi

Regulile pot fi rezumate în funcție de momentul în care a fost efectuat concediul pentru creșterea copilului.

Înainte de 1 aprilie 2001, perioada constituie vechime în muncă și stagiu de cotizare contributiv.

Între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006, perioada în care persoana a beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului reprezintă stagiu asimilat. Nu este luată în calcul pentru stagiul minim sau complet contributiv și nici pentru punctele de stabilitate.

După 1 ianuarie 2006, concediul pentru creșterea copilului rămâne o perioadă asimilată, însă beneficiază de o excepție: este luat în considerare la calcularea stagiului minim și a stagiului complet de cotizare contributiv necesare pentru acordarea pensiei. Nici în acest caz însă perioada nu aduce puncte de stabilitate.

Tocmai această diferență explică de ce două persoane care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului în ani diferiți pot avea perioadele respective valorificate diferit atunci când ajung la pensie.

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