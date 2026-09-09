CFR Călători oprește temporar vânzarea online a biletelor în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2026. Care este motivul

CFR Călători întrerupe temporar serviciul de achiziționare online a biletelor în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2026, pentru realizarea unor lucrări de mentenanță la infrastructura de rețea administrată de SC Informatică Feroviară SA.

Călătorii care au nevoie de bilete în acest interval le vor putea cumpăra de la casele de bilete din stații.

Potrivit informării transmise de CFR Călători, întreruperea serviciilor online este programată pentru 10 septembrie 2026, în intervalul orar 01:00 – 05:00. În aceste patru ore, sistemele informatice utilizate pentru achiziționarea online a legitimațiilor de călătorie nu vor fi disponibile, a informat miercuri compania.

Compania precizează că măsura este determinată de lucrări de mentenanță efectuate la echipamentele infrastructurii de rețea administrate de SC Informatică Feroviară SA. Intervenția tehnică presupune, astfel, suspendarea temporară a serviciului de vânzare a biletelor prin intermediul canalelor online.

Biletele pot fi cumpărate de la case

Pentru călătorii care trebuie să își procure o legitimație de călătorie în intervalul în care serviciile online vor fi indisponibile, emiterea biletelor se va face la casele de bilete din stațiile de cale ferată.

Pasagerii care își planifică deplasarea în timpul nopții sunt astfel nevoiți să țină cont de intervalul de mentenanță și să își ia din timp biletele, dacă vor să evite eventualele dificultăți legate de achiziționarea acestora.

În mod obișnuit, CFR Călători pune la dispoziția pasagerilor mai multe modalități de cumpărare a legitimațiilor de călătorie, inclusiv prin serviciile online, ceea ce le permite acestora să își pregătească din timp călătoria fără să mai ajungă la ghișeul din gară.

CFR Călători le recomandă pasagerilor să țină cont de intervalul în care sistemele online nu vor funcționa și să își organizeze din timp achiziționarea biletelor.

După încheierea lucrărilor, la ora 05:00, serviciul de achiziționare online a biletelor ar urma să fie disponibil din nou, conform intervalului anunțat de companie.

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