VIDEO | A furat o bicicletă din fața unui bloc din Aiud: Tânăr de 24 de ani, reținut de polițiști pentru furt calificat

A furat o bicicletă din fața unui bloc din Aiud: Tânăr de 24 de ani, reținut de polițiști pentru furt calificat

Un tânăr de 24 de ani, din Aiud, a fost reținut de polițiști pentru furt calificat după ce a furat o bicicletă din fața unui bloc.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 21 septembrie 2026, tânărul ar fi sustras bicicleta unei femei, în vârstă de 34 de ani, din municipiul Aiud, care se afla în fața ușii de acces în scara blocului, neasigurată, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.100 de lei.

Bicicleta a fost recuperată și restituită femeii.

Tânărul a fost depus în cadrul Centrului de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Secțiune Știri sub articolul principal