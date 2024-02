Calendar creștin Ortodox luna MARTIE 2024: Începutul Postului Paștelui și Buna Vestire, în această lună

Calendar creștin Ortodox luna MARTIE 2024: Postul Paștelui și Buna Vestire, în această lună

Luna martie este una dintre cele mai așteptate perioade din an, deoarece acoperă o mulțime de evenimente importante și este prima lună de primăvară.

Martie este prima lună de primăvară și acoperă o serie de evenimente importante din calendarul ortodox. Vezi mai jos ce sărbători cu cruce roșie sunt sau când începe Postul Paștelui 2024.

Pe lângă ziua mărțișorului sau ziua femeii, în luna martie mai au loc și sărbători importante din calendarul ortodox. Tot în această lună începe și unul dintre cele mai mari posturi din an, și anume cel al Paștelui.

Paștele este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, care mai este numită și Învierea Domnului. În perioada sărbătorilor pascale, majoritatea credincioșilor merg la biserică și se roagă, fiind un prilej bun de apropiere față de divinitate.

Totuși, înainte de Paște, creștinii ortodocși țin Postul Mare de 40 de zile. În această perioadă, aceștia renunță la produsele de origine animală și respectă o serie de tradiții și obiceiuri.

Până la începerea postului, creștinii trebuie să țină cont de Lăsata Secului care se împarte în două etape:

-Duminica Lăsatului sec de carne, pe 10 martie

-Duminica Lăsatului sec de brânză, pe 17 martie 2024

Anul acesta Postul Paștelui va începe pe 18 martie și se va termina pe 4 mai 2024. Conform scrierilor bisericești, acesta este cel mai aspru și lung dintre cele patru mari posturi ale Bisericii Ortodoxe.

Tot în luna martie este o sărbătoare cu cruce roșie, și anume Buna Vestire, care are loc pe data de 25 martie. Această sărbătoare este celebrată an de an în perioada Postului Mare, indiferent de data la care pică.

Buna Vestire este o sărbătoare extrem de importantă în calendarul ortodox și semnifică momentul în care Arhanghelul Gabriel i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe pruncul său, Isus Hristos.

Pe lângă Buna Vestire, în luna martie mai are loc o sărbătoare extrem de importantă, și anume Moșii de Iarnă. Sărbătoarea are loc pe 9 martie 2024 și este trecută în calendarul ortodox cu cruce neagră. Este o zi specială pentru majoritatea credincioșilor, deoarece are loc pomenirea celor trecuți la cele sfinte. La această sărbătoare, creștinii fac parastase și dau de pomană pentru cei răposați.

Tradiția spune că se duc la biserică pentru ca pachetele să fie slujite de preoți. Printre alimentele obligatorii care trebuie duse pentru pomenirea sufletelor adormite se numără colivă, colac, o sticlă cu vin, iar separat un pomelnic care să cuprindă numele celor care au plecat la ceruri.

De altfel, pentru pomenirea morților se mai pot duce, în funcție de posibilități, pachete cu plăcinte, brânzeturi, piftie, carne, sarmale, mere sau alte fructe.

Totodată, în unele zone din țară, există și tradiții mai diferite care se respectă cu strictețe. De exemplu, în Muntenia, se păstrează obiceiul ca lângă colivă să existe și un bănuț care să fie dat celui mai sărac om din sat. Se spune că această tradiție îi aduce spor și noroc celui care l-a primit, cât și celui care l-a dat.

Calendar ortodox complet pentru martie 2024

În afară de Moșii de Iarnă și Buna Vestire, în prima lună de primăvară se mai regăsesc și alte sărbători importante.

1 V Sfânta Muceniță Evdochia (Harți)

2 S Sfântul Teodot, Sfântul Nicolae Planas

3 D Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc, Pilda Fiului Risipitor

4 L Sfântul Gherasim de la Iordan

5 M Sfântul Mucenic Conon din Isauria

6 M Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (Post)

7 J Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson; Sfântul Mucenic Efrem, episcopul Tomisului

8 V Sfântul Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei (Post)

9 S † 40 de mucenici, în Sevastia Armeniei; Sâmbăta morților- Moșii de iarna

10 D Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton și Crescent, Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

11 L Sfântul Sofronie, patriarhul Ierusalimului (Dezlegare la oua, lapte, brânză)

12 M Sfântul Teofan Mărturisitorul; Sfântul Simeon Noul Teolog

13 M Aducerea moaștelor Sfântului Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sfânta Ipomoni; (Zi aliturgică)

14 J Sfântul Benedict din Nursia

15 V Sfântul Mucenic Agapie și cei șapte mucenici; (Zi aliturgica)

16 S Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul; Sâmbăta Sfinților Cuvioși

17 D Sfântul Alexie, Duminica Lașatului sec de brânză

18 L Sfântul Chiril al Ierusalimului; Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul Mare

19 M Sfinții Mucenici Hrisant și Daria; Zi aliturgica. Canonul Mare

20 M Sfinții mucenici uciși în Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit; Canonul Mare (Post)

21 J Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul; Canonul Mare

22 V Sfântul Vasile de Ancira, Sfânta Drosida

23 S Sfântul Mucenic Nicon Dezlegare la ulei și vin

24 D Sfântul Cuvios Zaharia, Duminica Ortodoxiei- prima Duminica din Postul Mare

25 L † Buna Vestire- dezlegare la peste (Dezlegare la pește)

26 M Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil (Post)

27 M Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic

28 J Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou

29 V Sfântul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor

30 S Sfântul Cuvios Ioan Scararul Dezlegare la ulei și vin

31 D Sfântul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei, Duminica Sfanțului Grigorie Palama

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI