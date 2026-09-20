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Bursele elevilor în anul școlar 2026-2027: Câți bani vor primi și ce burse se acordă chiar și în vacanțe

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Bursele elevilor în anul școlar 2026-2027: Câți bani vor primi și ce burse se acordă chiar și în vacanțe

Guvernul a aprobat noile reguli pentru acordarea burselor elevilor în anul școlar 2026-2027. Potrivit modificărilor, bursa socială va fi acordată și pe perioada vacanțelor, în timp ce bursele de merit și cele tehnologice vor fi plătite în timpul cursurilor și în anumite intervale aferente examenelor naționale.

Modificările au fost aprobate vineri, printr-o hotărâre care actualizează metodologia-cadru stabilită prin HG 732/2025, potrivit știrileprotv.ro. 

Pentru elevii înscriși la cursuri de zi în învățământul preuniversitar de stat obligatoriu, cuantumurile stabilite pentru anul școlar 2026-2027 sunt:

  • 450 de lei pe lună – bursa de merit, pentru elevii de gimnaziu, liceu și învățământ profesional, inclusiv dual;
  • 300 de lei pe lună – bursa socială, acordată elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual;
  • 300 de lei pe lună – bursa tehnologică, destinată elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual;
  • 700 de lei pe lună – bursa pentru mamele minore care revin la școală după naștere.

În cazul bursei pentru mamele minore, sprijinul poate fi acordat și după împlinirea vârstei de 18 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Bursa socială se acordă și în vacanțe

Una dintre prevederile clarificate de Guvern privește perioada în care sunt plătite bursele.

Bursa socială se acordă pe tot parcursul anului, inclusiv în vacanțele școlare. În schimb, bursele de merit și cele tehnologice sunt acordate în perioada cursurilor și în anumite intervale destinate pregătirii și susținerii examenelor naționale.

Guvernul susține că sistemul are două obiective principale: recompensarea rezultatelor școlare și sprijinirea copiilor aflați în situații socio-economice dificile.

Și elevii din unitățile de învățământ particular și confesional pot beneficia de anumite burse finanțate de la bugetul de stat, în condițiile stabilite de metodologie.

Elevii de la clasele cu frecvență de zi din învățământul primar, gimnazial și liceal pot primi bursă socială dacă învață fără taxe. Pentru elevii din învățământul profesional, inclusiv dual, poate fi acordată bursa tehnologică, în condițiile prevăzute de metodologia-cadru.

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