Bărbat din Oiejdea, prins BEAT la volan și fără permis, arestat preventiv: A avut o alcoolemie de 3,64 g‰ alcool pur în sânge

Un bărbat din Oiejdea, cercetat pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului, a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, bărbatul a fost oprit de polițiști, în 11 martie 2026, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, după ce ar fi condus un autoturism din localitatea Oiejdea, deși nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În plus, analizele au indicat o alcoolemie de 3,64 g‰ alcool pur în sânge la prima probă și 3,46 g‰ la a doua.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

La data de 11.03.2026, poliţiştii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia – Biroul Rutier, au dispus măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de un bărbat bănuit de comiterea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.pen. şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen..

Din probele administrate a rezultat aceea că, la data de 11.03.2026, în jurul orei 13:20, persoana în cauză a condus autoturismul marca Opel de la adresa de domiciliu, respectiv din loc. Oiejdea, până în mun. Alba Iulia, fiind oprit de organele de poliţie pe str. Alexandru Ioan Cuza, deși se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o îmbibaţie alcoolică de 3,64 g%o alcool pur în sânge la prima probă recoltată şi de 3,46 g%o alcool pur în sânge la cea de a doua probă recoltată.

De asemenea, din probatoriul administrat a rezultat faptul că bărbatul în cauză nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Persoana în cauză nu se află la primul contact cu legea penală, întrucât a fost condamnat şi a executat în trecut o pedeapsă privativă de libertate. Totodată, recent, la data de 11.11.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată a acestuia pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 1, alin. 2, alin. 2 ind 1 lit. b), c) și d) C.pen.

Având în vedere probatoriul administrat, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.pen. de şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen., bărbatul în cauză dobândind calitatea de inculpat, iar la data de 12.03.2026 s-a formulat propunere de luare a măsurii preventive a arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus, la data 12.03.2026, luarea măsurii arestului la domiciliu, pe o durată de 30 zile, de la data de 12.03.2026, până la data de 10.04.2026, inclusiv, măsură faţă de care s-a declarat contestaţie.

La data de 23.03.2026, Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Alba a admis contestaţia formulată de procuror şi a dispus luarea măsurii arestului preventiv faţă de inculpat.

Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI