Bărbat din județul Olt, cercetat de polițiștii din Sebeș: A fost depistat conducând cu permisul suspendat

Un bărbat de 55 de ani, din județul Olt, a fost depistat de polițiștii din Sebeș în timp ce conducea pe DN 67C, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 martie 2026, în jurul orei 13.00, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe DN 67C, la intersecția cu DJ 704A, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din localitatea Izbiceni, județul Olt.

Din verificări a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

