Bărbat din Bistra, prins băut la volan în plină zi: Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 46 de ani, din comuna Bistra, a fost depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului, vineri, 27 februarie 2026, pe o stradă din localitate. Aparatul etilometru a indicat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 februarie 2026, în jurul orei 13.00, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au oprit petru control, pe strada Aviatorilor din comuna Bistra, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din comună.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,50 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

