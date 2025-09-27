Bărbat de 45 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru violență în familie și amenințare: A încălcat interdicția de a se apropia de soție, a agresat-o și a amenințat-o cu moartea

Bărbat de 45 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru violență în familie și amenințare

Vineri, 26 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, violență în familie și amenințare.

Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 26 septembrie 2025, bărbatul nu ar fi respectat măsurile dispuse prin ordinul de protecție și s-ar fi apropiat de soția sa, în vârstă de 42 de ani, la o distanță mai mică de 100 de metri.

Pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic și ar fi amenințat-o cu moartea, provocându-i femeii o stare de temere.

Cercetările sunt continuate.

