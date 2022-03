Avertismentul unui analist economic român: „Neputând să-şi încaseze banii pe gaz, cel mai probabil Putin va stopa livrarea de gaze către Europa”

Primarul Gabriel Pleșa laudă mobilizarea albaiulienilor pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina: „Încă din a doua zi a conflictului, a luat naștere un grup de sprijin”

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit, în cadrul unei emisiuni Radio UnireaFM, despre modul în care comunitatea din orașul nostru s-a mobilizat pentru a-i ajuta pe oamenii care au fugit din calea conflictului din Ucraina.

„Încă din a doua zi a conflictului, a luat naștere un grup de inițiativă de sprijin, „Uniți pentru Ucraina”. Prima dată s-a creat pe Facebook, apoi, sâmbătă după-masă, ne-am adunat în față la Prefectura, unde inițial se voia un protest spontan, dar toți am căzut de acord acolo că mai bine ne organizăm și ne concentrăm.

În acel prim weekend, am reușit să strângem alimente să le ducem la un tren cu refugiați din Teiuș. Au plecat deja spre vama Siret și Sighet două mașini care au adus niște refugiați, iar luni, imediat după ședința de Consiliu Local, ne-am strâns la Primărie și am început să lucrăm mai organizat.

Toate instituțiile, ONG-urile, Primăria, Arhiepiscopia Ortodoxă, diverse organizații de lângă bisericile neoprotestante, Crucea Roșie au fost prezenți la acea întâlnire și am trasat acolo liniile generale de acțiune, adică: tot ceea ce se colectează să se colecteze la sediul Poliției Locale pentru că este mai local și mai simplu, să depozităm și să sortăm la noul cămin cultural din Pâclișa, unde spațiile sunt vaste și i-am avut pe cei de la Cercetații României care s-au oferit să meargă 3-4 pe vamă ca să ne relateze ce se întâmplă acolo și să fim în permanent contact și am început să ne pregătim de primirea refugiaților, care în acea săptămână au început să vină. Am și avut refugiați cazați la liceul Alexandru Domșa, în internatele noastre școlare, la garsonierele de lângă blocul Electrica, care sunt în proprietatea dânșilor, la familii din Alba Iulia.

N-am avut un aflux foarte puternic de refugiați pentru că ei preferă să stea în aproprierea graniței, pentru că sperau să înceteze conflictul și să se poată reîntoarce la casele lor sau unii sunt pur și simplu în tranzit. Avem și primele cazuri de părinți care vor să își înscrie copiii la școală. Comunitatea din Alba Iulia s-a mobilizat exemplar. Nu am avut până acum solicitări la care să nu dăm curs.”, a transmis Gabriel Pleșa.

Europa Liberă a prezentat, recent, punctele de frontieră cu Ucraina şi Republica Moldova care sunt închise şi timpii de aşteptare la vămi.

În acest moment, aşteptarea pentru a intra în România este de cel mult treizeci de minute. Problemele majore sunt pe partea ucraineană, unde femeile și copiii care fug de război pot sta în frig și 24 de ore. În cazul refugiaţilor care au ales să treacă graniţa cu maşinile personale, perioada de aşteptarea este şi de 50 de ore.

Potrivit Poliţiei de frontieră Suceava, de la începutul războiului din Ucraina au intrat în țară prin PTF Siret un număr de 111.700 persoane și peste 14.000 autovehicule. Dintre cei intraţi în ţară, 84.000 sunt cetățeni ucraineni.