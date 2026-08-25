Cum va fi vremea în România până în 21 septembrie 2026: Toamna începe cu temperaturi peste normal. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi vremea în România până în 21 septembrie 2026: Toamna începe cu temperaturi peste normal. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni, în varianta prezentată marți, 25 august 2026, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), indică un debut de toamnă cu temperaturi peste mediile climatologice în vest și sud-vest, în timp ce centrul și estul țării vor avea, pe alocuri, un regim pluviometric mai bogat. În a doua jumătate a lunii septembrie 2026, precipitațiile ar putea deveni deficitare în vest și local în nord, centru și sud.
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*Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026
Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei săptămâni în regiunile vestice, ușor mai coborâtă în cele estice și sud-estice și în jurul mediilor în restul teritoriului.
Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi excedentare în zona de munte, precum și în centrul și local în estul teritoriului, deficitare în extremitățile vestice și nord-vestice ale țării, iar în rest se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă.
*Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului regimul termic se va situa în limite normale pentru acest interval.
Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local în centrul și estul țării, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.
*Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026
Mediile valorilor termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.
Regimul pluviometric se va situa în jurul normelor specifice pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.
*Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026
Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în regiunile vestice, sud-vestice, dar local și în nordul și centrul teritoriului, în timp ce în restul țării se va situa în jurul mediilor specifice pentru această săptămână.
Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și local în nordul, centrul și sudul țării, iar în restul teritoriului se va situa în limite normale pentru acest interval.
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