Angajatele saloanelor ar putea fi instruite să identifice semnele abuzului: ,,Unul dintre actorii în care femeile au încredere”

Saloanele de înfrumusețare ar putea căpăta un rol nou, dincolo de cel dedicat esteticii, devenind spații de sprijin pentru victimele violenței domestice.

Un proiect al Institutului de Cercetare a Calității Vieții își propune să pregătească angajatele să identifice semnele abuzului și să ofere ajutor discret femeilor aflate în situații vulnerabile, vizând atât violența fizică, cât și pe cea psihologică, emoțională sau economică.

Saloanele sunt considerate locuri intime și confidențiale, unde femeile se simt în siguranță și au un moment de autonomie. Specialiștii susțin că aceste vizite pot fi ocazii rare pentru victimele violenței de a discuta despre situațiile dificile fără teama de judecată, potrivit Playtech.

Programul pilot, derulat inițial în regiunea italiană Piemont, vizează acum extinderea în Germania, Grecia, Bulgaria și România, oferind instruire pentru coafeze, cosmeticieni, maseuri și fizioterapeuți.

Proiectul include instruirea pentru identificarea timpurie a violenței, inclusiv formele mai greu vizibile, precum abuzul psihologic, emoțional sau economic.

,,Nu o să fie nici în contact cu poliția. Sunt unul dintre actorii în care femeile au încredere și atunci încercăm ca acest proces de conștientizare a semnelor violenței asupra femeilor să fie identificate și să încercăm măsuri de prevenție cu mai mulți actori”, explică Claudia Petrescu, de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, potrivit stirileprotv.ro.

Angajatele vor putea astfel să observe schimbări subtile în comportamentul clienților și să le ofere îndrumări către psihologi sau servicii sociale, fără a le pune în pericol.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI