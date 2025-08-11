Amenzi și zeci de persoane legitimate de către Jandarmii din Alba Iulia, în weekendul ce a trecut

În weekendul ce a trecut, jandarmii din județul Alba au aplicat 13 amenzi și au legitimat zeci de persoane

Jandarmii din județul Alba au asigurat paza și protecția multitudinii de evenimente desfășurate ]n weekendul trecut. Aceștia au supravegheat evenimentul „Festivalul Internațional de Folclor de la Aiud” și „Truck Tuning Art de la Alba Iulia”.

Conform reprezentanților instituției, peste 120 de jandarmi au acționat în aceste zile pentru prezervarea ordinii și siguranței publice. În această perioadă au fost aplicate 13 amenzi în valoare totală de 6500 de lei și 6 avertismente scrise.

Abaterile au fost constate în special la încălcarea unor norme de conviețuire socială și tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, alături de polițiștii albaiulieni, a fost constatată o infracțiune, respectiv „lovirea sau alte violențe”. În cadrul misiunilor din weekendul trecut au fost legitimate 79 de persoane și au fost verificate 10 transporturi de material lemnos.

