AMENZI de aproape 5.500 de lei date de polițiștii rutieri într-o singură noapte în Alba Iulia și în Apuseni: Șoferi cu „alcool la bord”, identificați și sancționați

În noaptea de 21/22 februarie 2026, polițiștii Serviciului Rutier Alba au acționat, pe raza municipiului Alba Iulia și în zona Munților Apuseni, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Scopul acțiunii l-a constituit reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate 83 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, au fost reținute 4 permise de conducere, a fost retras un certificat de înmatriculare și au fost constatate 9 abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 5.467 de lei.

Iată câteva exemple:

Polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene Alba au oprit, pentru control, pe strada Marcus Aurelius din municipiu, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din Republica Moldova.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,56 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiu, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din localitatea Daia Română, județul Alba.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,54 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

În ambele cazuri, cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

