Curier Județean

Video | Incendiu la Alba Iulia pe strada Alexandru Ioan Cuza: Pompierii intervin cu patru autospeciale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 48 de minute

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Incendiu la Alba Iulia pe strada Alexandru Ioan Cuza: Pompierii intervin cu patru autospeciale

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit, marți, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia. Focul se manifestă pe aproximativ 1.000 de metri pătrați, iar pompierii din oraș intervin cu 4 autospeciale.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în mun. Alba Iulia, str.  Alexandru Ioan Cuza.

Suprafața pe care se manifestă incendiul este de aproximativ 1000mp.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă. Pentru stingerea incendiului au fost suplimentate forțele de intervenție cu încă 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Update ISU Alba

La momentul de față incendiul se manifestă cu flacără și degajare de fum la vegetația uscată.

Se intervine in continuare pentru limitarea propagării incendiului și protecția vecinătăților din proximitatea zonei incendiate.

Fortele care intervin:

– ISU Alba – 5 autospeciale de stingere, 20 militari;
– SVSU Alba Iulia;
– SVSU Teiuș.

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