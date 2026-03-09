Curier Județean

ACCIDENT rutier pe raza localității Lunca Târnavei: Un motociclist, rânit. Traficul îngreunat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de minute

Un accident rutier a avut loc pe DJ 107, la kilometrul 58, în afara localității Lunca Târnavei, astăzi, 9 martie 2026. 

Din primele informații, un motociclist a suferit leziuni corporale în urma evenimentului rutier. Traficul rutier este îngreunat în aceste momente.

,,Traficul rutier este îngreunat pe DJ 107, la kilometrul 58, în afara localității Lunca Târnavei, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, conducătorul unei motociclete, în vârstă de 33 de ani, ar fi suferit leziuni corporale”, potrivit IPJ Alba.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

