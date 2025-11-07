ACCIDENT rutier pe Calea Moților în Alba Iulia. O trotinetă și un autoturism, implicate: Traficul este îngreunat
Un accident rutier a avut loc pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia, astăzi, 7 noiembrie, în jurul orei 18:12. Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate o trotinetă și un autoturism.
În urma evenimentului rutier, traficul este îngreunat.
Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza unui accident rutier în care sunt implicate un autoturism și o trotinetă.
Știre în curs de actualizare…
