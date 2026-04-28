UPDATE FOTO | Șofer din Alba, implicat într-un accident GRAV pe Autostrada A1. Intervine elicopterul SMURD / Trafic BLOCAT

Șofer din Alba, implicat într-un accident GRAV pe Autostrada A1. Intervine elicopterul SMURD / Trafic BLOCAT
Un accident rutier grav a avut loc marți, 28 aprilie 2026, pe Autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Alba. Mai multe persoane sunt rănite după impactul dintre un autoturism și două autocamione. La locul incidentului a fost solicitat elicopter SMURD.
Traficul este complet blocat din cauza evenimentului rutier.
Știrea inițială
ISU Sibiu intervine de urgență pe A1, aproximativ la km 285 sensul de mers Sibiu – Alba la un accident rutier.
La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție. De asemenea, la fața locului intervine și elicopterul SMURD Tg. Mureș.
Din primele informații în accident este implicat un autocamion și un autoturism. O persoană are nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, potrivit ISU Sibiu.
,,Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva intervin la un accident de circulație, produs pe A1, km 285, sensul de mers Sibiu – Sebeș.
Traficul rutier este blocat total”, potrivit IPJ Sibiu.
UPDATE ISU SIBIU ora 11:44:
După sosirea forțelor la locul accidentului s-a constatat că în accident sunt implicate două autocamioane și un autoturism. Un autocamion este răsturnat în afara părții carosabile.
În accident sunt implicate 3 persoane, una dintre ele a fost încarcerată, a fost extrasă din mașină și predată echipajelor medicale.
În această momente victimele sunt evaluate medical de către echipajele medicale sosite la fața locului.
UPDATE IPJ Sibiu ora 11:47:
Ca urmare a producerii accidentului, traficul rutier pe sensul Sibiu – Sebeș a fost deviat la km 270, ieșirea către localitatea Săliște, pe DN 1, cu posibilitatea de a reintra pe A1, la intrarea dinspre localitatea Cunța.
Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să adapteze viteza la condițiile de drum.
UPDATE IPJ Sibiu ora 13.00:
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un ansamblu rutier format din autocamion și remorcă pe A1, având direcția de deplasare Sibiu – Sebeș, un conducător auto în vârstă de 40 de ani, din județul Hunedoara, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de mers și ar fi părăsit partea carosabilă.
În urma impactului cu parapetul metalic, acesta a fost dislocat și proiectat pe carosabil.
Ca urmare a obstacolului creat, un camion condus pe banda nr. 2, de către un bărbat în vârstă de 60 de ani, din județul Sibiu, ar fi frânat și ar fi reușit să oprească, moment în care, un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 29 de ani, din județul Alba, ar fi intrat în coliziune cu acesta.
În urma coliziunii, șoferul autoturismului a suferit vătămări corporale și a fost transportat, conștient, la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și a dispunerii măsurilor legale.
Traficul rutier pe sensul Sibiu – Sebeș este în continuare deviat la km 270, ieșirea către localitatea Săliște, pe DN 1, cu posibilitatea de a reintra pe A1, la intrarea dinspre localitatea Cunța.
