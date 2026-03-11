Curier Județean

ACCIDENT pe DJ 107 I: Un motociclist din Unirea nu ar fi respectat viteza de deplasare și a intrat cu motocicleta în șanțul de scurgere a apei pluviale. Bărbatul a ajuns la spital

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

De

Un accident rutier a avut loc marți pe DJ 107 I. Un motociclist din Unirea nu ar fi respectat viteza de deplasare și a intrat cu motocicleta în șanțul de scurgere a apei pluviale. Bărbatul a ajuns la spital.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 martie 2026, în jurul orei 14.20, polițiștii din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107 I, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Unirea, în timp ce conducea o motocicletă, pe DJ 107 I, pe sensul de mers Aiud-Râmeț, la kilometrul 12+800 de metri, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și a intrat în șanțul de scurgere a apei pluviale.

În urma evenimentului rutier, bărbatul a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la Spitalul Municipal Aiud pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Foto: arhivă

