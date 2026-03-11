ACCIDENT în comuna Avram Iancu: O persoană ar fi blocată într-un autoturism

Curier Județean

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

De

Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, în comuna Avram Iancu. O persoană ar fi blocată într-un autoturism.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Vidrișoara, com. Avram Iancu.

Din informațiile preliminare in accident ar fi implicat un autourism, posibil o persoană blocată in interior, conștientă.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

