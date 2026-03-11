ACCIDENT în comuna Avram Iancu: O persoană ar fi blocată într-un autoturism

Campanie de atacuri cibernetice, atribuită unor actori afiliați Rusiei, asupra utilizatorilor de WhatsApp. Avertismentul transmis de DNSC Atacatorii încearcă să preia controlul asupra conturilor folosind metode de inginerie socială, sub pretextul că sunt agenți de suport tehnic sau chatboți ai platformelor. Potrivit informațiilor transmise, aceștia le cer utilizatorilor codurile de autentificare în doi pași (2FA) […]