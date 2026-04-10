ACCIDENT în Aiud: Coliziune între 2 autoturisme pe strada Ion Creangă

Secția de pompieri Aiud intervine în aceste momente pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru acordarea primului ajutor medical, în urma producerii unui accident rutier în municipiul Aiud, pe strada Ion Creangă, a transmis ISU Alba, vineri, 10 aprilie 2026, la ora 10.43.

În eveniment sunt implicate două autoturisme, însă, din informațiile preliminare, nu sunt persoane încarcerate.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor, care acționează pentru evaluarea situației, acordarea îngrijirilor medicale victimelor și asigurarea măsurilor de siguranță pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

Intervenția este în dinamică.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI