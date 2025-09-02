Rămâi conectat

3-5 septembrie 2025 | Convenția Națională a Lucrătorilor de Tineret – CoNLucraTin 5.0 are loc la Alba Iulia și reunește participanți din toată țara

Convenția Națională a Lucrătorilor de Tineret – CoNLucraTin 5.0 are loc la Alba Iulia și reunește participanți din toată țara pentru ateliere și proiecte Erasmus+

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), cu sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia, organizează, în perioada 3-5 septembrie 2025, la Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026, CoNLucraTin 5.0 – a 5-a ediție a Convenției Naționale a Lucrătorilor de Tineret.

Evenimentul este parte, în acest an, din inițiativa Europe Goes Local (EGL) – România, inițiativă finanțată prin programul european Erasmus+ și care reprezintă un cadru european de sprijin pentru dezvoltarea ecosistemelor de tineret locale.

Convenția are ca temă centrală participarea și aduce împreună aproximativ 100 de lucrători de tineret din diferite regiuni și contexte, facilitând schimbul de resurse, metode și bune practici, susținând dezvoltarea de inițiative locale și colaborări naționale.

În cadrul CoNLucraTin vor fi abordate provocările ce apar în activitatea lucrătorilor de tineret și vor fi identificați pașii următori de lucru împreună și sprijin reciproc, cu scopul de a construi comunități prietenoase cu tinerii.

Zilele de lucru se vor desfășura în perioada 3-5 septembrie, la Hotel Transilvania și Centrul de Conferințe „Gheorghe Șincai”, fiind dedicate sesiunilor interactive și colaborative, care vor include:

-Sesiuni de tip BootCamp – ateliere tematice despre metode active de implicare a tinerilor și adaptare a lucrului cu aceștia

-Hackathon participativ, în care participanții vor lucra în echipe pentru a găsi soluții inovatoare la provocările din lucrul cu tinerii

-Schimb de bune practici și resurse

-Discuții despre cadre europene relevante, precum Europe Goes Local, Carta lucrătorului de tineret și European Youth Work Agenda

