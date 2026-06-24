24-25 iunie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte regiuni ale țării, până joi dimineața

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Atenționare Hidrologică de Cod Galben, valabilă în intervalul 24 iunie, ora 12:00 – 25 iunie, ora 09:00.

Atenționarea vizează scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

În intervalul menționat vor fi afectate anumite sectoare de râuri din județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea și Vrancea.

De asemenea, menționăm că probabilitatea și intensitatea fenomenelor pot fi mai ridicate pe unele râuri mici din județele: Cluj, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Buzău și Vrancea.

În acest context populația este rugată să urmărească informațiile oficiale, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și traversarea zonelor inundabile, să nu staționeze pe poduri sau în albiile minore ale râurilor și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zone expuse.

COD GALBEN

În intervalul 24.06.2026 ora 12:00 – 25.06.2026 ora 09:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Crișul Alb – bazin amonte S.H. Vața de Jos și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Vața de Jos – amonte S.H. Gurahonț (județele: Hunedoara și Arad), Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Târnava Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărățeni (județele: Harghita și Mureș), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava – amonte S.H. Săvârșin (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (județele: Caraș Severin și Timiș), Nera – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Caraș Severin), Cerna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș Severin), Dunăre – afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Cerna (județele: Caraș Severin și Mehedinți), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (județele: Hunedoara și Gorj), Gilort – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj), Motru – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Mehedinți), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău (județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Vedea – bazin superior (județele: Argeș și Olt), Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Vrancea și Buzău), Putna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea), Trotuș – bazin amonte S.H. Goioasa și afluenții de dreapta aferenți sectorului aval S.H. Goioasa (județele: Harghita, Bacău, Covasna și Neamț), Bistrița – bazin amonte S.H. Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba – amonte S.H. Straja (județele: Suceava, Harghita și Neamț), Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului (județul Suceava), Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu (județul Suceava) și râurile din Dobrogea (județele: Constanța și Tulcea).

Atenționarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele: Cluj, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Buzău și Vrancea.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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