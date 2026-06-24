24-25 iunie 2026 | Alertă de caniculă și furtuni în Alba și alte zone ale țării: Anunțul meteorologilor
Alertă de caniculă și furtuni în Alba și alte zone ale țării: Anunțul meteorologilor
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare și două atenționări Cod Galben valabile în perioada 24–25 iunie, care anunță o evoluție a vremii de la instabilitate atmosferică accentuată la temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.
Furtuni, ploi torențiale și grindină miercuri, 24 iunie 2026
În intervalul 24 iunie, ora 12:00 – 21:00, sunt așteptate fenomene de instabilitate atmosferică în nordul Olteniei și Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei, precum și în zonele montane, incliusiv în Alba.
Vremea se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge 50–70 km/h. Pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1–4 cm.
Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 15–25 l/mp, însă local pot depăși 40–50 l/mp în intervale scurte de timp, de 1–3 ore. Meteorologii atrag atenția că fenomene specifice instabilității atmosferice pot apărea izolat și în alte regiuni ale țării.
Joi, 25 iunie 2026: Temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat
După episoadele de instabilitate, vremea se va încălzi semnificativ. Pentru ziua de joi, 25 iunie, între orele 12:00 și 21:00, a fost emis un Cod Galben de caniculă și disconfort termic accentuat valabil și în întreg județul Alba.
Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și sudul și estul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în vest și nord-vest, unde izolat se va instala canicula.
Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, ceea ce va accentua senzația de disconfort termic.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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