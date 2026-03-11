Curier Județean

20 martie 2026 | Ziua Poliției Române, celebrată la Universitatea din Alba Iulia printr-o activitate interactivă dedicată studenților de la Drept

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 minute

în

De

Ziua Poliției Române, celebrată la Universitatea din Alba Iulia printr-o activitate interactivă dedicată studenților de la Drept

Ziua Poliției Române va fi celebrată la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, printr-o activitate interactivă dedicată studenților de la specializarea Drept. 

Evenimentul va avea loc vineri, 20 martie 2026, între orele 10.00 și 12.00, în Amfiteatrul A9 al universității albaiuliene.

Activitatea își propune să ofere o perspectivă practică asupra modului în care instituțiile din domeniul juridic colaborează și gestionează situații concrete din activitatea profesională, studenții având oportunitatea de a interpreta roluri specifice domeniului juridic și aplicării legii, precum: judecător, procuror, avocat, polițist sau purtător de cuvânt.

„Dacă ești interesat de acest domeniu și vrei să participi, te așteptăm la evenimentul organizat de Facultatea de Drept și Științe Sociale UAB, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba”, au transmis reprezentanții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

