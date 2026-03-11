Curier Județean

20 – 22 martie 2026 | PlantFest, cel mai colorat eveniment al primăverii, la Aiud: Târg dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și material săditor în Piața Cuza Vodă

PlantFEST revine la Aiud, centrul orașului fiind transformat într-o adevărată grădină urbană. A doua ediție a evenimentului dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și material săditor se va desfășura în Piața Cuza Vodă.

În perioada 20 – 22 martie 2026, Piața Cuza Vodă din Municipiul Aiud devine locul unde natura prinde viață, la ediția a II-a a PlantFEST Aiud – târg dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și material săditor.

Timp de trei zile, centrul Aiudului se transformă într-o grădină urbană plină de culoare și parfum, unde pasionații de grădinărit, horticultură și natură vor putea descoperi plante pentru grădină, livadă sau balcon, direct de la producători.

Vrei să participi ca expozant?

Trimite un email la [email protected] sau completează formularul la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Aiud. Participarea este gratuită.

Deschiderea oficială a târgului va avea loc vineri, 20 martie, la ora 11:00.

Pentru informații suplimentare despre înscriere sau participare:

-0725 930 003
-0258 861 310

PlantFEST este mai mult decât un târg – este o invitație de a aduce mai mult verde, mai multă viață și mai multă frumusețe în comunitatea noastră.

Vă așteptăm la PlantFEST Aiud să susținem împreună producătorii locali și să descoperim lumea fascinantă a plantelor!

