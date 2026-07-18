18-19 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în tot județul Alba: Vânt puternic, ploi și grindină. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

În weekend-ul 18-19 iulie 2026 întreg județul Alba este sub incidența unor atenționări meteo Cod Galben de vijelii.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 18 iulie, ora 12 – 18 iulie, ora 22

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: conform textului și hărții

Sâmbătă (18 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânase și în restul teritoriului.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 19 iulie, ora 10 – 19 iulie, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Zone afectate: conform textului și hărții

Duminică (19 iulie), în zonele montane, în Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în nordul Crișanei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…60 l/mp.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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