Curier Județean

18-19 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în tot județul Alba: Vânt puternic, ploi și grindină. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

18-19 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în tot județul Alba: Vânt puternic, ploi și grindină. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

În weekend-ul 18-19 iulie 2026 întreg județul Alba este sub incidența unor atenționări meteo Cod Galben de vijelii.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 18 iulie, ora 12 – 18 iulie, ora 22
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ
Zone afectate: conform textului și hărții

Sâmbătă (18 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânase și în restul teritoriului.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 19 iulie, ora 10 – 19 iulie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: conform textului și hărții

Duminică (19 iulie), în zonele montane, în Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în nordul Crișanei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…60 l/mp.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

18 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

18 iulie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, sâmbătă 18 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 40 de ani, din Cricău, la volan cu „alcool la bord” în toiul nopții: A fost scos din trafic

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

18 iulie 2026

De

Bărbat de 40 de ani, din Cricău, la volan cu „alcool la bord” în toiul nopții: A fost scos din trafic Un bărbat de 40 de ani, din Cricău, a fost scos din trafic de polițiști după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului în totiul nopții.  Potrivit IPJ Alba, la data de 18 […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 20 de ani, din Șibot, la volanul unui autoturism cu numere provizorii atribuite altei mașini

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

18 iulie 2026

De

Tânăr de 20 de ani, din Șibot, la volanul unui autoturism cu numere provizorii atribuite altei mașini Vineri, 17 iulie 2026, în jurul orei 12.40, polițiștii Postului de Poliție Săliștea au oprit, pentru control, pe strada Bradului din localitate, un autoturism cu număr de circulație provizorie, condus de un tânăr, în vârstă de 20 de […]

Citește mai mult