Tânăr de 20 de ani, din Șibot, la volanul unui autoturism cu numere provizorii atribuite altei mașini

Vineri, 17 iulie 2026, în jurul orei 12.40, polițiștii Postului de Poliție Săliștea au oprit, pentru control, pe strada Bradului din localitate, un autoturism cu număr de circulație provizorie, condus de un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Șibot.

Potrivit IPJ Alba, din verificări a reieșit că plăcuțele cu numărul de circulație provizorie sunt atribuite unui alt autoturism, iar plăcuțele de înmatriculare ale autoturismului condus au fost reținute la data de 2 iulie 2026.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, ale cărei plăcuțe cu numărul de înmatriculare au fost retrase.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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