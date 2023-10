12-16 octombrie| Festivalul Internaţional de Teatru de Tineret APOLLO: Spectacole de teatru, ateliere și expoziție internațională de artă. PROGRAMUL

În perioada 12-16 Octombrie, Grupul Skepsis organizează la Alba Iulia cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de Tineret APOLLO!

Evenimentul, unic în România prin formatul pe care îl propune, crează punți de legătură între artiști la nivel național și internațional, încurajează formarea și schimbul de experiență și oferă participanților și publicului evenimente diverse: teatru, ateliere de formare, conferință, film scurt, expoziție internațională de artă.

Programul detaliat și complet al festivalului se regăsește pe pagina facebook a organizatorului – https://www.facebook.com/skepsis2002/ – sau pe pagina facebook dedicată evenimentului – https://www.facebook.com/Apollofestival/

Ce vă aduce ediția din acest an ?

Spectacole de teatru

La ediția din acest an vor participa direct 105 artiști, formatori, specialiști în artele spectacolului, reprezentând 7 țări: Argentina, Spania, Italia, Germania, Polonia, Ucraina și România.

Timp de 4 zile publicul va avea ocazia de a urmări la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Muzeul Principia o serie de spectacole diverse ca gen și abordare, festivalul având un pronunţat caracter multicultural.

Trupe participante:

THAG THEATER – Stuttgart (DE)

IL LUOGO IN BUIO (Napoli, IT)

TAVOLE DA PALCOSCENICO (Angri, IT)

SŪDUVA – (Suwalki, PL)

TEATRO LA PARATA (Granada, ES)

MASKAM RAD (Kyev, UA)

TEATRUL 21 (Iași, RO)

BACTERIA H (Brașov, RO)

TRUVERII (Bucuresti, RO)

SKEPSIS (Alba Iulia, RO)

DAMBLA (Alba Iulia, RO)

Ateliere de formare pentru artiștii participanți

Specificul festivalului este accentul pus pe dimensiunea formativă și a schimbului de experiență – membrii grupurilor invitate vor participa la ateliere intensive de formare : Conceperea și Prezentarea Povestirii – Regie, Joc și Scriere Creativă, coordonat de Prof. Armando Rotondi (Institutul de Arte, Barcelona) şi Inteligența Artificială pentru Artiști și Industrii Creative, coordonat de cercetătorul Matias Barreto (Buenos Aires),

Conferință

Pentru dezvoltarea și aprofundarea cunoașterii domeniului artei dramatice, ediția din acest an se bucură de prezența d-lui prof. Cristian Stămătoiu (UAT Târgul Mureș), care va susține pentru toți cei interesați o conferință cu tema ”Geografii teatrale pe firul istoriei și al apei: Tamisa la Londra în vremea lui Shakespeare”.

Printre invitații speciali din acest an se numără și cunoscuta actriță Elena Ivanca (TN Cluj Napoca) care ca prezenta un spectacol de excepție în cadrul primei seri a festivalului.

Proiecții de film scurt

În scopul promovării promovării potențialului creativ al comunității și a tinerilor artiști, festivalul va include proiecția filmului de scurt metraj ”The loop – a short film on depression and anxiety”, realizat de Sara Bărbat (Alba Iulia).

Un alt film scurt care va fi prezentat în cadrul festivalului este CinePoezia – rezultat al unui proiect al Teatrului 21 (Iași) care își propune să aducă poezia în actualitate printr-o serie de videopoeme inspirate din opera lui Emil Brumaru, unul dintre cei mai iubiți poeți ieșeni.

Expoziție Internațională de Artă

De-a lungul timpului, festivalul internațional APOLLO s-a deschis și spre arta plastică. Astfel, ediția a IX-a vă invită la Expoziția Internațională de Artă ”Femeia: Demon sau Om”, care are ca temă arhetipurile feminine în societatea patriarhală, având ca și Curator pe Anca Sas (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia) – o expoziție de grup care include lucrări semnate de artiștii: Ozlem Kalkan Erenus (Turcia), Asit Kumar Patnaik (India), Constantin Migliorini (Italia), Lojze Kalinsek (Slovenia).

Nu se acordă premii ierarhizate sau distincţii speciale, fiecare grup concurează doar pentru a câştiga aplauzele spectatorilor. Toate grupurile participante vor primi trofee originale – opere de artă unice, originale, inspirate direct din povestea spectacolelor, create de artistul Ştefan Balog (Fundaţia Inter-Art, Aiud).

Mai multe instituţii, organizaţii sprijină şi anul acesta implementarea proiectului Apollo – Festival Internaţional de Teatru de Tineret, ediţia a IX-a: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Consiliul Județean Alba; Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; Fundaţia “Inter-Art” Aiud.

Accesul publicului este liber la toate evenimentele din program, cu excepția celor dedicate exclusiv artiștilor participanți, în limita capacității spațiilor de prezentare!

Începând din anul 2023, evenimentul este susținut și co-finanțat prin proiectul cultural internațional LOCUS – Sinergii Culturale Urbane Locale, proiect finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și perspectivele exprimate aparțin în întregime autorilor și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene sau EACEA. Uniunea Europeană sau autoritatea responsabilă pentru grant nu sunt responsabile pentru acestea.