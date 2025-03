11 martie 2025 | „Caravana Mureșului”, la Colegiul Economic din Alba Iulia: Atelier de co-creare pentru tineri

GEYC (Group of the European Youth for Change) anunță lansarea Caravanei Mureșului – NEBULA, un eveniment național care își propune să aducă în prim-plan dezvoltarea durabilă, antreprenoriatul tinerilor și implicarea activă în comunitate.

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba va găzdui caravana, marți, 11 martie 2025.

Acest eveniment este dedicat promovării oportunităților europene pentru tineri și reimaginării comunităților locale în spiritul sustenabilității. Evenimentul va reuni elevi din clasele a XI-a și a XII-a, studenți, cadre didactice, factori de decizie, angajatori locali și persoane interesate de sustenabilitate, cu scopul de a inspira noi inițiative și de a crea legături valoroase în comunitate.

Evenimentul din Alba Iulia va fi astfel un atelier de co-creare: New European Bauhaus brainstorming & design, prin care elevii vor contribui creativ la transformarea unor spații importante din oraș într-un mod sustenabil, estetic și incluziv.

„Ne dorim să vedem ce idei au elevii pentru regenerarea spațiilor din oraș și ce schimbări ar fi necesare în viziunea lor. În acest sens, se va pune accent pe rolul tinerilor în implementarea principiilor New European Bauhaus”, au precizat organizatorii.

„Caravana Mureșului” reprezintă un set de evenimente gratuite dedicate tinerilor și este parte a Conferinței Finale a proiectului european NEBULA, co-finanțat prin programul Erasmus+.

