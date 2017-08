FOTO. Asociația Pro Infrastructura: Lotul II al Autostrăzii Sebeș-Turda este departe de finalizare. Există multe puncte critice

Asociația Pro Infrastructura susține într-o postare pe Facebook că lotul II al Autostrăzii Sebeș-Turda este departe de finalizare și este greu să înainteze un termen realist.

”Ieri, în zi de sărbătoare (n.r. Sfânta Maria), am făcut o vizită pe cel mai lung lot al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, 24,25 de km de autostradă executați de asocierea Aktor-Euroconstruct, între nod Alba Iulia Nord și sudul localității Aiud.

În ciuda mobilizării bune a constructorilor, acest segment de autostradă este departe de finalizare. Există numeroase puncte critice pe acest lot, probleme în continuare cu infiltrațiile de apă și un volum foarte mare de lucrări. Este greu de dat un termen realist pentru finalizare: optimiștii spun că există șanse să circulăm pe acest lot la final de 2018, dar sunt mulți cei care nu cred în acest termen, adăugând o perioadă de cel puțin 6 luni la această estimare grosieră”, apreciază cei de la Pro Infrastructura.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

Valoarea lucrărilor, fără TVA, este de 541.739.137 de lei pentru lotul unu, 549.332.393 de lei pentru lotul doi, 420.511.921 de lei pentru lotul trei, 470.004.894 de lei pentru lotul patru, toate fiind finanțate din fondul de coeziune, 85%, și bugetul de stat – 15%.