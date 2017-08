17-19 august: ”Noi perspective asupra depozitelor de bronzuri din Transilvania” – simpozion științific internațional, la Alba Iulia

Muzeul Naţional al Unirii, în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a României, organizează la Alba Iulia în zilele de 17-19 august 2017 simpozionul ştiinţific cu participare internaţională ”Noi perspective asupra depozitelor de bronzuri din Transilvania/New perspectives on the new bronze hoards from Transylvania”.

Manifestarea este organizată în cadrul proiectului de cercetare (cu finanțare UEFISCDI) intitulat Platformă PILOT de valorizare trans-disciplinară prin baze de date relaționate (PN-II-PT-PCCA-2013-4-1022).

În acest context sunt investigate pluridisciplinar – ca studiu de caz – cele două depozite de obiecte preistorice din bronz și fier descoperite în anul 2012, în cuprinsul sitului hallstattian Tărtăria – Podu Tărtăriei vest (jud. Alba).

La lucrările simpozionului, care se desfăşoară în sala de conferinţe a Hotelului Transilvania, participă arheologi de la muzeele şi institutele de cercetare din România, precum şi reputaţi specialişti din Germania și Republica Moldova.