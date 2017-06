15 iunie – primul termen limită pentru obținerea subvenției la tomatele românești

Joi, 15 iunie, este termenul-limită fixat de Guvern până la care fermierii români trebuie să depună dovada valorificării producției din acest an, pentru perioada ianuarie – mai și pentru a încasa noua subvenție introdusă din acest an pentru cultura de roșii. Guvernul a prelungit termenul inițial de 31 mai, așa că fermierii au mai câștigat două săptămâni pentru a depune la direcțiile agricole județene dovada vânzării tomatelor timpurii pentru a accesa ajutorul de minimis de 3.000 de euro.

Reamintim că producătorii agricoli, care au ratat startul în primăvară, mai pot ieși pe piață cu tomate, în perioada noiembrie-decembrie, pentru a încasa subvenția acordată pentru tomate. Subvenția se încasează doar o singură dată pe an. Începând din acest an, legumicultorii au putut solicita, în afara sprijinului achitat prin APIA, și ajutorul de minimis pentru cultura de roșii în spații protejate. Programul ”Tomata” se desfășoară prin direcțiile agricole județene, acolo unde producătorii trebuie să facă dovada că au vândut o cantitate de minimum 2.000 de kilograme de roșii din producția acestui an pentru a încasa ajutorul de minimis de 3.000 de euro.

Fermierii care au cultivat roșii în solar sau seră trebuie să știe că la direcția agricolă vor avea de completat o cerere și li se va face un proces verbal care certifică faptul că au predat documentele și cantitatea valorificată. În cazul persoanelor fizice, dovada comercializării roșiilor se face cu fila din carnetul de comercializare. Cantitatea totală pe care au vândut-o va fi trecută în carnetul de comercializare ca tomate sau roșii România, se scriu kilogramele și prețul de vânzare, iar dedesubt se scrie: “vândut către persoane fizice cu amănuntul în piața…” și denumirea pieței. Jos, unde scrie cumpărător, reprezentantul Administrației Piețelor cu care s-a luat legătura le va valida cu o ștampilă și semnătură faptul că în ziua în care ei au completat și au făcut vânzarea au fost acolo.

Trebuie pusă ștampila pe ambele file – prima care se dă cumpărătorului, a doua filă, cea roz, se detașează și se aduce ca document justificativ la direcție după ce se însumează cele 2.000 de kilograme. Însă ștampila se pune atât pe prima, cât și pe a doua și a treia filă pentru că sunt autocopiative, dar ștampila trebuie să fie în original. Fila verde din carnet rămâne în carnet și se predă când se completează tot carnetul la primărie. Persoanele fizice pot vinde și către persoanele juridice, situație în care se ștampilează la fel de către cumpărător, dar sus, în dreapta, la cumpărător trebuie trecute datele de identificare pentru persoanele juridice către care s-a făcut vânzarea. Persoanele juridice vând pe factură și chitanță sau factură și bonul de casă. Dacă este vorba de plăți cash, fermierii trebuie să aibă în vedere că acestea nu pot depăși plafonul legal de 5.000 de lei pe zi.