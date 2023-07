Weekend pe ritmuri de rap la Alba Iulia: Brothers, un nou proiect muzical, lansat la Spațiile Ryma

După cum spunea Marilyn Monroe: „Lacrimile și rimelul sunt două dintre principalele arme ale unei femei. Dacă inițial se credea că acestea nu pot fi folosite în același timp, astăzi industria frumuseții a făcut mari progrese și a dezvoltat o gamă largă de produse rezistente la apă, care pot face față temperaturilor extreme, umidității și chiar lacrimilor. Totuși această versatilitate a creat și noi probleme, iar alegerea unor astfel de produse cosmetice a devenit practic misiune greu de îndeplinit.

Din fericire trăim în era în care, datorită diversității produselor, putem obține efectul dorit într-un mod impecabil – volum, lifting, curbare și nuanță intensă.

De exemplu rimelul îndeplinește mai multe funcții de frumusețe simultan: alungește genele, le curbează, face privirea mai profundă și imaginea de ansamblu mai seducătoare. De aceea, este atât de important să alegi nu doar un rimel bun, ci unul excelent din toate punctele de vedere, care poate obține un efect de gene false sau de laminare.

În segmentul rimelurilor de elită, produsele Christian Dior, Lancôme, Clinique, Estée Lauder și Urban Decay au cea mai bună reputație. De regulă, produsele lor se remarcă prin formule inovatoare ce includ polimeri de înaltă calitate și componente de îngrijire. Majoritatea rimelurilor de elită au trecut controlul oftalmologic, ceea ce înseamnă că nu dăunează sănătății ochilor și nu provoacă alergii.

Interesant este că producătorii îmbunătățesc constant calitatea acestora. Totuși, nu toate produsele se pot lăuda cu putere de rezistență și cu o aplicare perfectă. Astfel, deși pe piață există o gamă largă de rimeluri care promit să curbeze, să separe și să dea un volum incredibil genelor, nu este ușor să găsești unul cu adevărat bun și de înaltă calitate. Dar acum este șansa ta de a cumpăra un produs calitativ. Pentru a te orienta, MAKEUP, cel mai mare magazin de produse cosmetice și parfumerie vine în ajutor cu un top 7 cele mai bune rimeluri 2023.

Eveline Cosmetics Variete Lashes Show Full Volume Ultra-Length Mascara

Genele lungi și expresive îți vor face machiajul și mai strălucitor și mai frumos. Totul datorită rimelului Variete Lashes Show Full Volume Ultra-Lungime Mascara de la Eveline Cosmetics. Acesta îți face ochii și mai seducători, iar privirea mai profundă. Produsul lungește genele și le mărește volumul, ambalajul original aduce plăcerea estetică, iar produsul – un look fantastic.

Lancôme Lash Idole Mascara

Printre cele mai bune rimeluri se enumeră și rimelul Lancôme Lash Idole Volumising Mascara https://makeup.ro/brand/26209/, care îți va duce machiajul la un nou nivel de perfecțiune.

Pensula are până la 360 de microfibre de diferite dimensiuni, care acoperă genele într-un negru intens, ce nu se estompează ore întregi. Formula este îmbogățită cu extract de ceai alb, care întărește și protejează genele împotriva ruperii.

Chanel Le Volume de Chanel Mascara

Eleganța este al doilea tău nume? Dacă prețuiești calitatea înaltă, frumusețea clasică și un aspect impecabil, atunci folosește rimelul Le Volume de Chanel pentru a-ți evidenția genele. Rimelul îți va da siguranța că privirea ta va fi perfect evidențiată, ochii tăi vor deveni mai mari și întreaga ta față va căpăta proporții complet diferite. Formula inovatoare a produsului crește instantaneu volumul genelor, conferindu-le o culoare intensă – și nu doar negrul clasic!

Maybelline New York Lash Sensational Sky High

Numără până la trei și pregătește-te pentru o transformare spectaculoasă! Rimelul rezistent la apă Maybelline New York Lash Sensational Sky High din seria „Maybelline Sky High Mascara” îți va face genele mai lungi, bine curbate și cu o culoare profundă, creând un look spectaculos pentru ochi. Nu irită pielea sensibilă și este potrivit pentru purtătorii de lentile de contact. Formula hidratează și hrănește celulele și stimulează creșterea genelor. Rimelul rezistent la apă Maybelline Sky High Mascara este completarea perfectă pentru orice look.

Paese The Lift Up Mascara Cheeky

Rimelul conferă un aspect frumos și subliniază o privire seducătoare. Consistența cremoasă acoperă genele și le îngroașă vizual. Negrul intens rezistă timp de mai multe ore, iar tehnologia modernă de tip sandwich oferă o lungime mai mare, o curbare puternică și mai mult volum. Paese The Lift Up Mascara Cheeky este un produs de frumusețe care permite crearea unui machiaj impecabil în cel mai scurt timp.

Guerlain Mad Eyes Mascara

De asemenea printre cele mai bune rimeluri nu poate lipsi Guerlain Mad Eyes, produsul conceput special pentru a face genele voluminoase și groase. Pe lângă un aspect impecabil, va conferi acestora densitate și rezistență, deoarece conține un complex de componente prețioase care le face cu 15% mai lungi, cu 14% mai ridicate și curbate și cu 112% mai voluminoase. Nu este acesta un motiv pentru a adăuga acest produs de frumusețe miraculos în trusa ta?

Clinique High Impact Waterproof Mascara

Rimelul rezistent la apă este un adevărat salvator în vacanțele pe plajă, piscină sau pe un timp imprevizibil. Odată aplicat, nu doar că face ochii mai expresivi, dar și oferă machiajului tău un efect de foarte lungă durată, ce va rezista timp de 12 ore.

Iubitoarele de machiaj o știu bine: a avea în trusa de frumusețe cel mai bun rimel este adevăratul as din mânecă. Acesta este un produs care poate face toată diferența într-un beauty look! Iată de ce este atât de important să alegi rimelul potrivit.