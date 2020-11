Voucherele de vacanță vor fi menținute: Ce spune consilierul pe economie al premierului

Tănase Stamule, consilierul pe probleme economice al premierului României a declarat, joi, că Guvernul intenţionează să menţină voucherele de vacanţă, menţionând că informaţiile care au apărut în spaţiul public, potrivit cărora s-ar dori renunţarea la acestea, sunt ”fake news”, scrie Agerpres.ro.

“Am avut şi sectoare economice pe care nu am putut să le ajutăm atât de mult pe cât am fi vrut să le ajutăm, în zona HoReCa în special. Am prelungit voucherele de vacanţă. Menţinem voucherele de vacanţă.

Este un ‘fake news’ aruncat în spaţiul public că nu le vom menţine. Nu este adevărat!”, a afirmat Stamule, la cea de-a VIII-a ediţie a evenimentului “Business Challenge”.

Voucherele de vacanță se acordă angajaților din învățământul public o dată pe an. Cele de anul acesta au aceeaşi sumă ca cea de anul trecut, adică 1.450 de lei pentru fiecare angajat.

OMEC nr.4635/26.06.2020 privind acordarea voucherelor de vacanță în unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, MEC şi alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020 prevede că banii sunt impozabili în luna în care sunt acordaţi. Impozitul pe venit este de 10%.

Sursa: edupedu.ro