ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 19 MAI 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 19 MAI 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU,, ALBA IULIA – secretar șef

1. Nivelul postului*: conducere

2. Denumirea postului: Secretar gradul I- S, normă întreagă, post vacant, pe perioadă determinată – până la revenirea titularului, la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Secretar gradul I- S

4. Scopul principal al postului: Secretar

5. Numărul de posturi: 1 normă

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune, etc.;

2. Cunoștințe avansate de operare/programare Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Revisal, Edusal și cunoștințe de utilizare e-mail;

3. Cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar;

4. Cunoștințe privind managementul elevilor;

5. Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs și contestațiile probelor de concurs:

• 16.05.2024-29.05.2024, în intervalul orar 09:00 – 13:00, termenul de depunere a dosarelor, la sediul instituției;

• 30.05.2024, ora 12:00 – selecția dosarelor, la sediul instituției;

• 30.05.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor, la sediul instituției;

• 31.05.2024, în intervalul orar 09:00 – 11:00, depunerea contestațiilor pentru selecția dosarelor până la ora menționată, la sediul instituției;

• 31.05.2024, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru selecția dosarelor;

• 31.05.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor pentru selecția dosarelor, la sediul instituției;

• 06.06.2024, ora 09:00 – proba scrisă, la sediul instituției (durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs, dar nu poate depăși 3 ore);

• 06.06.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor de la proba scrisă, la sediul instituției;

• 07.06.2024, în intervalul orar 09:00 – 11:00, depunerea contestațiilor pentru proba scrisă la sediul instituției;

• 07.06.2024, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă;

• 07.06.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă, la sediul instituției;

• 10.06.2024, ora 09:00 – proba practică, la sediul instituției;

• 10.06.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor de la proba practică, la sediul instituției;

• 11.06.2024, în intervalul orar 09:00 – 11:00, depunerea contestațiilor pentru proba practică la sediul instituției;

• 11.06.2024, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru proba practică;

• 11.06.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba practică, la sediul instituției;

• 12.06.2024, ora 09:00 – proba interviu, la sediul instituției;

• 12.06.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor de la proba interviu, la sediul instituției;

• 13.06.2024, în intervalul orar 09:00 – 11:00- depunerea contestațiilor pentru proba interviu la sediul instituției;

• 13.06.2024, soluționarea contestațiilor pentru proba interviu;

• 13.06.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba interviu, la sediul instituției;

• 14.06.2024, ora 10:00 – afișarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Toporașilor, Nr.18, județul Alba, compartimentul Secretariat, tel. 0258/835093, email: [email protected].

*Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată în data de 05 iunie 2024, ora 10:00, proba practică, după cum urmează:

1 post de salvator ștrand pe perioadă nedeterminată, studii M – cod COR 541903

Condiţii specifice de participare:

Studii medii

Certificat vizat la zi sau adeverință, din care rezultă că a participat la cursul de Inițiere salvamar

Curs de prim ajutor

Concursul va consta într-o probă practică şi o probă interviu.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de salvator ștrand este de 8 ore/zi (40 ore /săptămână), în două schimburi inclusiv sâmbăta și duminica.

*PENITENCIARUL AIUD, JUDEȚUL ALBA – 3 posturi de medic rezident în ultimul an/specialist/primar geriatrie

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice de ocupare a postului.

CONDIȚII SPECIFICE

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate potrivit legii, în ramura de știință medicină – domeniul de licență sănătate – specializarea medicină;

II. să dețină gradul profesional de medic rezident în ultimul an, specialist sau primar în specialitatea postului scos la concurs;

III. să dețină certificat de membru al organizației profesionale (Colegiul Medicilor din România) cu viza pe anul în curs;

IV. nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

V. autorizație de acces la informații clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unități.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 16.05.2024 – 29.05.2024 (inclusiv), candidații transmit dosarele de concurs fie prin poșta electronică, pe adresa de e-mail [email protected] (la subiect mail se va scrie: CONCURS MEDIC (MEDICINĂ GENERALĂ/MEDICINĂ DE FAMILIE) – Numele și prenumele candidatului), fie le depun personal, în intervalul orar 08.00–15.00, la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului-Spital Dej.

CALENDARUL ESTIMATIV DE DESFĂȘURARE

a concursului de ocupare a posturilor vacante de medic rezident în ultimul an/

medic specialist/medic primar (medicină generală/medicină de familie) la unitățile arondate Penitenciarului-Spital Dej (Penitenciarul Aiud, Penitenciarul Miercurea Ciuc și Penitenciarul Târgu Mureș)

-Perioada, intervalul orar și data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 16.05.2024 – 29.05.2024 între orele 08:00 și 15:00. Data limită: 29.05.2024 ora 15:00

-Selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 166/2023: 30.05.2024

-Afișarea rezultatelor la selecţia dosarelor de concurs şi punctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 30.05.2024

-Depunerea contestațiilor la rezultatele selecției dosarelor de concurs şi punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D): 31.05.2024

-Verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs și calculul punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), precum și afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 03.06.2024

-Susținerea testării psihologice: 31.05.2024 – 04.06.2024

– Afișarea rezultatelor inițiale obținute la testare psihologică: 05.06.2024

-Depunerea contestațiilor la rezultatele inițiale obținute la testarea psihologică: 06.06.2024 – 07.06.2024

-Soluționarea și afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor la rezultatele inițiale obținute la testarea psihologică: 10.06.2024

– Afișarea rezultatelor finale obținute la testare psihologică: 10.06.2024

– Încheierea și depunerea fișei medicale de către candidații declarați ”apt” psihologic: 06.06.2024 – 14.06.2024

-Achitarea taxei de concurs de către candidații declarați ”apt” medical și depunerea dovezii: 06.06.2024 – 14.06.2024

-Verificarea îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical: 17.06.2024

-Data și ora probei scrise: 18.06.2024

-Data afișării rezultatului probei scrise: 18.06.2024

-Data de depunere a contestațiilor privind proba scrisă: 19.06.2024

-Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba scrisă: 20.06.2024

-Data și ora probei clinice/practice: 21.06.2024

-Data afișării rezultatului probei clinice/practice: 21.06.2024

– Data de depunere a contestațiilor privind proba clinică/practică: 25.06.2024

– Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba clinică/practică: 26.06.2024

– Data afișării rezultatelor finale: 26.06.2024

*Primăria comunei Galda de Jos organizează la sediul său din comuna Galda de Jos, sat Galda de Jos, nr. 90, Judeţul Alba, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile OUG 34/2023, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical comunitar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Compartiment asistență medicală comunitară

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA CONTRACTULUI DE MUNCĂ: nedeterminată

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

– Studii: absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învăţământ universitar în specializarea „asistenţă medicală”;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani;

– certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

– adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. Alba;

– cunoștințe de operare pe calculator: nivel minim.

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere

b) proba scrisă,

c) proba de interviu.

*Centrul Cultural Palatul Principilor cu sediul în Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post, funcție contractuală de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată, în data de 03 iunie 2024, ora 10:00, proba scrisă, după cum, urmează:

-1 Post de istoric, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad IA – COR 263302;

Condiții specifice de participare:

Studii superioare:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI): istorie;

Vechimea în specialitate necesară: 6 ani și 6 luni.

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de istoric, grad IA, este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

*Unitatea Militară 02213 Sebeș organizează concurs pentru încadrarea unui post vacant de analist (programator) ajutor II în compartimentul prelucrare date și arhivare electronică din Secția Arhivă Medicală, studii medii, program de lucru 8 ore/zi, 40 de ore săptămânal, cu contract pe perioada nedeterminată.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, la sediul UM 02213 Sebes si numarul de telefon 0258731905 int 102.

*SPITALUL ORĂȘENESC CUGIR , JUDEȚUL ALBA – Medic specialist chirurgie generala, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Compartiment Chirurgie Generala, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: Diploma de licenta

2. Perfecționări (specializări): certificat medic specialist chirurgie generala

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): da

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Empatie fara de pacienti, spirit organizatoric.

6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): Aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor.

7. Vechime Nu se solicita

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):24.05.2024, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 27.05.2024, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– selectia dosarelor pentru inscriere(A) si pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice pentru proba suplimentara de departajare( proba D), prevazuta in anexa nr 3 la ordin – in data de 27.05.2024, ora 14,00, la sediul institutiei,

– proba scrisă în data de 03.06.2024, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 03.06.2024, ora 14,00

– proba clinica în data de 06.06.2024, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba clinica: 06.06.2024 ora 14,00

– afişarea rezultatelor finale: 11.06.2024

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: ………………………………………

– se pot depune contestaţii până în data de: 10.06.2024, ora 14,00 la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 11.06.2024, ora 14,00 la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected].

*Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 03.06.2024 ora 10.00, probă practică, după cum urmează:

Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stapân din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia

– 1 Post de muncitor necalificat pe perioadă nedeterminată, studii G,– cod COR 962201;

Condiţii specifice de participare:

Studii generale;

Vechimea în specialitate necesară: -.

Concursul va consta într-o probă practică şi o probă interviu.

*UNITATEA MILITARĂ 01760 SEBEȘ – medic specialist (medicină de familie) la u.m. 01760 sebeș

Principalele cerinţe ale postului:

1. este absolvent(ă) cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior medical acreditată în domeniul medicină de familie și rezidențiat;

2. deţine certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare;

3. este confirmat(ă) (avizat/ă) ca medic în specialitatea medicală, medicină de familie, specialist (cu drept de liberă practică), nu a fost sancţionat(ă) şi nu se află sub efectul vreunei sancţiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi competările ulterioare.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:

a) formularul de înscriere la concurs;

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la OMS 166/2023;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun european;

l) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate – se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului.

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (6) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la alin. lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

Perioada în care se pot depune dosarele este 13.05.2024-24.05.2024, în intervalul orar 0800-1500.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01760, strada Călărași, nr. 76, Sebeș, jud. Alba, tel: 0258.731616, int. 108.

*Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul În Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, jud.Alba, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de muncitor calificat I, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI : Muncitor calificat I

NUMĂRUL POSTURILOR : 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI : funcție contractuală de execuție

COMPARTIMENT: Seră, Zone verzi

DURATA TIMPULUI DE LUCRU : 8 ore/zi, 40 de ore /săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condițiile specifice :

– studii medii sau școală profesională;

– vechime în muncă de minim 9 ani;

Calendarul de desfășurare a concursului:

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, în perioada : 09.05.2024-22.05.2024.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs : 22.05.2024, ora 15.00

Selecția dosarelor de concurs : 23.05.2024 – 24.05.2024

Afișare rezultate selecție dosare de concurs : 27.05.2024

Depunere contestații rezultate selecție dosare de concurs: 28.05.2024

Afișare rezultate contestații selecție dosare de concurs: 29.05.2024

Desfășurare proba practică: 30.05.2024, ora 11.00

Afișare rezultate proba practică: 31.05.2024

Depunere contestații rezultate proba practică : 03.06.2024

Afișare rezultate contestații proba practică: 04.06.2024

Desfășurare proba interviu : 05.06.2024, ora 11.00

Afișare rezultate proba interviu : 06.06.2024

Depunere contestații rezultate proba interviu: 07.06.2024

Afișare rezultate contestații proba interviu: 10.06.2024

Afisare rezultate finale concurs : 11.06.2024

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane , la nr.telefon 0258/861593 interior 13 și pe adresa

de e-mail: [email protected].

*Spitalul Municipal Aiud cu sediul în Aiud, str. Spitalului nr. 2, judetul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: medic rezident an VI in specialitatea chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la sediu instituţie. Informaţii la tel: 0751198739 sau de pe website: spitalaiud.ro.

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 22.05.2024, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: rezident an VI in specialitatea chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva

2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora

Data postării/publicării anunțului 9 Mai 2024

Data limită de depunere a dosarelor 22 Mai 2024 15:00

Selecția dosarelor 23 Mai 2024 10:00

Afișarea selecției dosarelor 23 Mai 2024 13:00

Termen limită contestații ref la selecția dosarelor 24 Mai 2024 13:00

Afișarea rezultatelor la contestații 27 Mai 2024 13:00

Proba scrisă 3 Iunie 2024 09:00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 3 Iunie 2024 15:00

Termen limită contestații la proba scrisă 4 Iunie 2024 15:00

Afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisă 5 Iunie 2024 15:00

Proba practica / interviu 7 Iunie 2024 09:00

Afișarea rezultatelor la proba practica/ interviu 7 Iunie 2024 15:00

Termen limită contestații la proba practica/ interviu 10 Iunie 2024 15:00

Afișarea rezultatelor la contestații la proba practica/ interviu 11 Iunie 2024 15:00

Afișare rezultat final 12 Iunie 2024 15:00.

*Serviciul de Ambulanță Județean Alba, scoate la concurs 1 post pe perioadă nedeterminată de ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL, la Compartimentul de asistență medicală de urgență si transport medical asistat, Substația Sebeș.

Condiții specifice:

• Diplomă de scoala postliceala sau echivalenta sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G nr.797/1997;

• Diplomă de bacalaureat;

• Adeverință eliberată de OAMGMAMR;

• Certificat de membru OAMGMAMR;

• 6 luni vechime in specialitate.

-Depunerea dosarelor se va face în perioada 07.05.2024 – 20.05.2024 ora 14:00

– Selectia dosarelor in data de 21.05.2024 ora 10:00

– Proba scrisă în data de 29.05.2024 , ora 12:00;

– Proba practică în data de: 03.06.2024, ora 10:00;

– Proba interviu în data de: 06.06.2024 , ora 9:00;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia si conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției: www.ambulantaalba.ro și la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Alba, din Mun. Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 83, telefon 0258-834.211.

*CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA organizează CONCURS de recrutare în data de 30 mai 2024 pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuţie:

Un post de MEDIC SPECIALIST, specializarea GERIATRIE, normă 1/2, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă medicală al Serviciului contabilitate şi asistenţă beneficiari – Cod COR 221201

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul licenţă în medicină, specializarea Geriatrie;

– Certificat de membru la Colegiul Medicilor, însoţit de avizul de exercitare a profesiei cu avizul anual pe anul în curs, asigurare malpraxis pe anul în curs;

– vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 5 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de KINETOTERAPEUT, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă medicală al Serviciului contabilitate şi asistenţă beneficiari – Cod COR 226405

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul licenţă, în ramura kinetoterapie, specializarea: Kinetoterapie;

– autorizaţie de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs;

– vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 4 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de REFERENT DE SPECIALITATE, gradul I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ– Cod COR 242204

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Științe economice, Științe juridice (Drept), Ştiinţe administrative-Administraţie publică;

– curs cadru tehnic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI), absolvit cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, de Ministerul Educației Naționale si de Autoritatea Națională pentru Calificări, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite (curs avizat de IGSU) sau adeverinţă din care să rezulte înscrierea la curs de cadru tehnic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI);

– vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 4 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN, treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 741307

Condiţii specifice de participare:

– studii medii sau generale;

– diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de electrician;

– vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de MUNCITOR CALIFICAT- INSTALATOR, treapta I, normă întreagă, pe perioadă

nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 712612

Condiţii specifice de participare:

– studii medii sau generale;

– diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de instalator;

– vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar:

– 24 mai 2024, inclusiv, ora 15:00- termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs;

– 30 mai 2024, ora 10:00- proba scrisă;

– 04 iunie 2024, ora 10:00- proba interviului;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia de la secretarul comisiei de concurs, doamna Loredana Bogdan, Consilier juridic, tel. 0258834315.

*Serviciul de Ambulanță Județean Alba, scoate la concurs 1 post pe perioadă nedeterminată de șofer autosanitară I, la Substația Sebeș, Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat.

Condiții specifice:

– Diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului

– Minim 6 ani vechime ca șofer profesionist

– Permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru categoriile B și C

– Certificat de ambulanțier

Depunerea dosarelor se va face în perioada 07.05.2024 – 20.05.2024 ora 14:00

Selecția dosarelor: 22.05.2024

Proba scrisă în data de 28.05.2024 , ora 11:00

Proba practică în data de: 31.05.2024 , ora 11:00

Proba interviu în data de: 05.06.2024 , ora 11:00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia si conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției: www.ambulantaalba.ro și la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Alba, din Mun. Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 83, telefon 0258-834.211.

*Serviciul de Ambulanță Județean Alba, scoate la concurs 1 post pe perioadă nedeterminată de AUDITOR II, la compartimentul Audit intern.

Condiții specifice:

– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specialitatea științe economice;

– 1 an vechime în specialitate;

– Certificat de absolvire curs auditor public;

– Cunostințe de operare pe calculator: Word si Excel;

– Declarație privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr.672/2002 republicată, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni.

Depunerea dosarelor se va face în perioada 07.05.2024 – 20.05.2024 ora 14:00

Selecția dosarelor: 22.05.2024

Proba scrisă în data de 28.05.2024 , ora 12:00

Proba practică în data de: 31.05.2024 , ora 10:00

Proba interviu în data de: 05.06.2024 , ora 10:00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia si conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției: www.ambulantaalba.ro și la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Alba, din Mun. Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 83, telefon 0258-834.211.

*Serviciul de Ambulanță Județean Alba, scoate la concurs 1 post pe perioadă nedeterminată de operator registrator de urgență debutant, la Dispeceratul medical.

Condiții specifice:

– Diplomă de studii medii;

-Certificat de radiotelefonist sau telefonist valabil la momentul depunerii dosarului;

-Cunoştințe de operare PC ( Word și Excel);

-Diplomă de absolvire a cursului de operator registrator de urgență conform O.M.S. ;

Depunerea dosarelor se va face în perioada 07.05.2024 – 20.05.2024 ora 14:00

Selecția dosarelor: 22.05.2024

Proba scrisă în data de 28.05.2024 , ora 12:00

Proba practică în data de: 31.05.2024 , ora 9:00

Proba interviu în data de: 05.06.2024 , ora 9:00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia si conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției: www.ambulantaalba.ro și la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Alba, din Mun. Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 83, telefon 0258-834.211.

