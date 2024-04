Vouchere pentru alimente 2024. Cardurie sociale, încărcate cu cea de a doua tranșă în valoare de 250 de lei

Cardurile sociale au început să fie încărcate cu cea de a doua trașă în valoare de 250 de lei.

Începând cu acest an, persoanele vulnerabile cu venituri nete mai mici de 2.000 lei vor beneficia de cârdurile sociale pentru alimente și mese calde în valoare de 250 lei, o dată la două luni. Anterior, au beneficiat de acest sprijin persoanele cu venituri nete mai mici de 1.700 lei. Majorarea plafonului a fost propusă MIPE, iar tot din acest an, aceleași categorii de persoane vulnerabile vor beneficia, de 2 ori pe an, de pachete cu alimente.

În anul 2024, sprijinul material sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru alimente și mese calde are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni următoarelor categorii de persoane defavorizate:

– pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

– persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

– familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale 675 lei;

– familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei;

– familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condițiile Legii nr. 196/2016,, cu modificările și completările ulterioare;

– persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

