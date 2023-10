Vouchere pentru alimente 2024: Românii cu venituri mici vor putea beneficia de ajutorul financiar și anul viitor

Pensionarii cu venituri mici vor primi si anul viitor voucherele pentru alimente. Anuntul a fost făcut, in exclusivitate la Romania TV, de ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu.

Ministrul Fondurilor Europene a făcut un anunt extrem de important, în exclusivitate la Romania TV. Adrian Caciu a explicat ce bani în plus vor primi profesorii in luna octombrie.”Aşa cum ne am angajat, cadrele didactice au prima de 1.500 lei, iar personalul nedidactic prima de 500 lei în luna octombrie.

În perioada 20-27 octombrie, cardurile vor incarcate cu aceste sume de bani, este inceputul acestui program care se desfasoara pana in 2027, asa cum am stabilit cu personalul din educatie”.

Nu a fost singura veste bună adusă de Adrian Câciu în direct la România TV. „Luna octombrie este luna în care se încarca cardurile cu 250 lei, bani care sunt primiţi de 2,5 milioane beneficiari. Avem transa octombrie si vom mai avea o transa in decembrie, dar asumarea guvernamentala continua. Cel putin pentru ceea ce inseamna vouchere de alimente, pot sa va spunca aceasta masura va continua si in anul 2024”, a sps ministrul Fonduri Europene în exclusivitate la România TV.

Când intră pe card banii pe voucherele de alimente din octombrie. Ministrul Adrian Câciu a făcut anunțul pentru cei 2.5 mil. de români

Ministrul Investițiilor, Adrian Câciu, a anunţat, marţi, data la care vor fi încărcate cardurile românilor cu banii pe vouchere de alimente. Astfel, cardurile pentru voucherele de alimente vor fi alimentate cu o nouă tranșă de 250 de lei în data de 15 octombrie 2023.

„La acest moment, așteptăm alimentarea conturilor MIPE de către Ministerul de Finanţe pentru implementarea cu succes și la timp a acestor măsuri asteptate de români și asumate de către Guvernul României”, a anunţat, marţi, ministrul Adrian Câciu.

În prezent, peste 2,5 milioane de persoane sunt eligibile în programul Sprijin pentru România. Aceasta este a cincea tranșă a ajutorului pentru alimente şi mese calde acordat persoanelor vulnerabile din România.

Cei mai mulți beneficiari de vouchere pentru alimente sunt în București (122.000), Suceava (90.879), Iași (90.196), Dolj (89.801) şi Bacău (82.410).

Categoriile de români care vor primi banii de vouchere pentru alimente în octombrie

Beneficiază de vouchere sociale pentru alimente și mese calde în valoare de 250 de lei, la fiecare două luni, potrivit OUG nr. 63/2022:

pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;

persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;

familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 de lei pentru tranșele din anul 2023;

familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 de lei pentru tranșele din anul 2023;

familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social;

persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.